NEMAČKA PRIPREMA PISMO ZA KIJU KALAS: Traži promenu pravila glasanja u EU – na udaru pravo veta

NEMAČKA priprema pismo Kaji Kalas, šefu evropske diplomatije, sa predlogom da se proširi praksa uzdržavanja zemalja od glasanja, umesto korišćenja prava veta kojim se blokira aktuelni mehanizam donošenja odluka u Evropskoj uniji, zasnovan na principu jednoglasnosti, pišu mediji, pozivajući se na pismo.

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„Nemačka je inicijator šire primene prakse uzdržavanja od glasanja i fleksibilnijeg tumačenja ugovora EU. U pismu se predlaže aktivnije korišćenje mehanizama konstruktivnog uzdržavanja i postojećih procedura za donošenje odluka kvalifikovanom većinom“, navodi se u članku.

Prema pisanju medija, Nemačka u pismu, koje su podržale Holandija, Luksemburg i Francuska, takođe predlaže uvođenje ozbiljnijih ograničenja za zemlje koje koriste pravo veta rukovodeći se sopstvenim nacionalnim interesima.

U okviru fleksibilnijeg tumačenja pravila, Nemačka predlaže da zemlje ne stavljaju veto i ne blokiraju ceo proces donošenja odluka, već da se uzdrže od glasanja i omoguće ostalim članicama EU da donesu odluku kvalifikovanom većinom, dodaje se.

Berlin se već duže vreme zalaže za napuštanje prakse donošenja odluka o spoljnoj politici EU putem jednoglasnosti. Ova namera Nemačke izaziva nezadovoljstvo među manjim državama, jer princip jednoglasnosti doživljavaju kao svojevrsnu garanciju zaštite sopstvenih interesa, napominje se u članku.

Ranije je bivši premijer Mađarske Viktor Orban aktivno koristio pravo veta na glasanjima u EU kako bi blokirao izdvajanje sredstava za Ukrajinu i izdejstvovao obnavljanje tranzita nafte preko naftovoda „Družba“.

(Sputnjik)