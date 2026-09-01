Svet

NEMAČKA PRIPREMA PISMO ZA KIJU KALAS: Traži promenu pravila glasanja u EU – na udaru pravo veta

В.Н.

01. 09. 2026. u 16:45

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NEMAČKA priprema pismo Kaji Kalas, šefu evropske diplomatije, sa predlogom da se proširi praksa uzdržavanja zemalja od glasanja, umesto korišćenja prava veta kojim se blokira aktuelni mehanizam donošenja odluka u Evropskoj uniji, zasnovan na principu jednoglasnosti, pišu mediji, pozivajući se na pismo.

НЕМАЧКА ПРИПРЕМА ПИСМО ЗА КИЈУ КАЛАС: Тражи промену правила гласања у ЕУ – на удару право вета

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

„Nemačka je inicijator šire primene prakse uzdržavanja od glasanja i fleksibilnijeg tumačenja ugovora EU. U pismu se predlaže aktivnije korišćenje mehanizama konstruktivnog uzdržavanja i postojećih procedura za donošenje odluka kvalifikovanom većinom“, navodi se u članku.

Prema pisanju medija, Nemačka u pismu, koje su podržale Holandija, Luksemburg i Francuska, takođe predlaže uvođenje ozbiljnijih ograničenja za zemlje koje koriste pravo veta rukovodeći se sopstvenim nacionalnim interesima.

U okviru fleksibilnijeg tumačenja pravila, Nemačka predlaže da zemlje ne stavljaju veto i ne blokiraju ceo proces donošenja odluka, već da se uzdrže od glasanja i omoguće ostalim članicama EU da donesu odluku kvalifikovanom većinom, dodaje se.

Berlin se već duže vreme zalaže za napuštanje prakse donošenja odluka o spoljnoj politici EU putem jednoglasnosti. Ova namera Nemačke izaziva nezadovoljstvo među manjim državama, jer princip jednoglasnosti doživljavaju kao svojevrsnu garanciju zaštite sopstvenih interesa, napominje se u članku.

Ranije je bivši premijer Mađarske Viktor Orban aktivno koristio pravo veta na glasanjima u EU kako bi blokirao izdvajanje sredstava za Ukrajinu i izdejstvovao obnavljanje tranzita nafte preko naftovoda „Družba“.

(Sputnjik)

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