EVO ZAŠTO JE PUTIN U ZADNJI ČAS OTKAZAO SASTANAK SA DIREKTOROM CIA: DŽon Ratklif u Moskvu doneo "mračnu procenu" za Rusiju

Direktor CIA Džon Ratklif doputovao je u Moskvu 25. avgusta na sastanak sa Vladimirom Putinom, ali je ruski predsednik otkazao susret u poslednjem trenutku.

Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

Putin se na to odlučio kada je saznao prave razloge Ratklifovog dolaska, tvrdi izvor blizak Kremlju za nezavisni ruski medij Agentstvo.

Upozorenje ruskim obaveštajcima i otkazani susret

Ratklif se u Moskvi sastao sa šefom ruske Spoljnoobaveštajne službe (SVR) Sergejem Nariškinom i čelnikom Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandrom Bortnikovim.

Američki zvaničnik je pozvao ruski vrh da što pre dogovori prekid rata sa Ukrajinom.

Njegova poruka bila je da se vojna i ekonomska situacija Rusije pogoršava i da je za Kremlj bolje da postigne sporazum sada, nego da čeka dalje slabljenje svoje pozicije.

Informacije sa jednog od tih sastanaka stigle su do Putina, koji je potom otkazao već dogovoreni susret sa Ratklifom. Prema navodima izvora, Putin je za taj sastanak ranije potpuno oslobodio svoj raspored.

„Promašio je adresu“

Njujork tajms je pisao da je Ratklif Bortnikovu izneo svoju „mračnu procenu“ ruskih pozicija u ratu i pozvao na mirovne pregovore. Izvor Agentstva prokomentarisao je da je poruka direktora CIA zvučala kao da „Volodimir Zelenski već stoji na Poklonoj gori i dvogledom gleda ka Kremlju“.

Isti izvor dodaje: „Svi razumeju da to nije tako. Čini se da je Ratklif promašio adresu“.

Ostaje nejasno da li stav direktora CIA odražava i zvanični stav cele Bele kuće.

Prva tajna poseta od početka rata

Ratklifova poseta Moskvi prvi je dolazak čelnika jedne američke obaveštajne agencije u Rusiju od početka ruskog napana na Ukrajinu. Putovanje nije bilo javno najavljeno i održano je u tajnosti.

Kremlj je zvanično potvrdio da se Putin nije sastao sa Ratklifom, ali i da je američki zvaničnik razgovarao sa predstavnicima ruskih obaveštajnih službi.

Zapadni mediji spekulišu o nekoliko mogućih razloga posete - od podsticaja na mirovne pregovore i upozorenja Moskvi da ne napada članice NATO-a, do zahteva za smanjenjem saradnje sa Iranom.

Američki portal Aksios piše da je Ratklif predložio i trilateralni sastanak predsednika SAD, Rusije i Ukrajine. Iz Kremlja su odgovorili da je takav susret moguć, ali isključivo radi „finalizacije dogovora“.