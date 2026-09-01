JOVANOVIĆ I BAZEL SE RASTALI: Napadač slobodan u izboru nove sredine

SRPSKI fudbaler Đorđe Jovanović nije više član Bazela.

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FK Bazel i srpski napadač Đorđe Jovanović sporazumno su raskinuli ugovor, potvrdio je švajcarski klub. To znači da 27-godišnji napadač i posle zatvaranja prelaznog roka može da pronađe novu sredinu, pošto igrači bez ugovora mogu da potpišu za klub i van zvaničnog roka za transfere.

Bazel je u oproštajnom saopštenju imao reči hvale za Jovanovića, navodeći da se, uprkos teškoj situaciji i maloj minutaži, srpski fudbaler uvek ponašao profesionalno i bio primer ostalim igračima.

Dete Partizana, Jovanović je u Bazel stigao u leto 2023. godine iz Makabija iz Tel Aviva. Za švajcarski klub odigrao je 23 utakmice, postigao šest golova i zabeležio šest asistencija. Ipak, nije uspeo da se nametne kao prva opcija u napadu.

Usledile su pozajmice u Partizan i Makabi iz Haife, ali ni u Beogradu ni u Izraelu Jovanović nije uspeo da pronađe kontinuitet koji mu je bio potreban. Oba kluba su na kraju odlučila da ne aktiviraju opcije za njegov otkup.

Jovanović je sada slobodan u izboru novog kluba, bez obeštećenja za njegov transfer. Bazel ga je prilikom dolaska 2023. godine, prema dostupnim informacijama, platio nešto manje od tri miliona evra.