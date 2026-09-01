Zločin

UHAPŠENE DVE OSOBE U OBRENOVCU: Kod osumnjičenih je pronađen heroin

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 18:07

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu, uhapsili su M. M. (27) i L. S. (38) zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

УХАПШЕНЕ ДВЕ ОСОБЕ У ОБРЕНОВЦУ: Код осумњичених је пронађен хероин

Foto: Printskrin

Policija je kod osumnjičenih pronašla ukupno 56 paketića u kojima se nalazila praškasta materija braon boje nalik na opojnu drogu heroin, vagicu za precizno merenje i ambalažu za pakovanje opojne droge, saopštio je MUP.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Tanjug

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