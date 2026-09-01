ODGOVORIĆEMO NA HIBRIDNI RAT RUSIJE: Ursula fon der Lajen se hitno oglasila zbog napada u Brandenburgu i Lajpcigu

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen napisala je pre par minuta na mreži Iks da će EU odgovoriti na "ruski hibridni rat".

Foto: Tanjug/AP Photo/Marius Burgelman

- Jutros sam razgovarala sa kancelarom Mercom o hibridnom napadu na aerodrom u Lajpcigu.

Uverila sam ga da Evropska unija u potpunosti stoji uz Nemačku i da joj pruža punu solidarnost povodom ovog napada Rusije.

Ostaćemo jedinstveni unutar EU uprkos ovim sve ozbiljnijim i učestalijim postupcima. Nemačka vlada preduzela je snažne mere. Poruka je jasna: hibridni napadi neće proći bez odlučnog odgovora.

Jedinstveni smo u nameri da se suprotstavimo ruskoj agresiji. Odvratićemo svakoga ko pokuša da ugrozi naše slobode i bezbednost.

Rusija pokušava da unese nepoverenje i strah u naša društva. Ali u tome neće uspeti. Nastavićemo da podržavamo Ukrajinu koliko god bude potrebno.

O ovoj temi razgovaraću sutra sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. O ovom pitanju, uključujući i dodatne sankcije, razgovaraće i ministri spoljnih poslova na svom predstojećem sastanku pod irskim predsedavanjem - napisala je Ursula fon der Lajen na Iksu.

Podsetimo, nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint govorio je na konferenciji za medije pre par minuta, te rekao kako su istragom utvrdili da su Rusi umešani u taj čin!

Policija u Nemačkoj saopštila je da je više eksplozivnih naprava pronađeno na električnoj podstanici u mestu Turnov-Prelac u Brandenburgu i da su te naprave bile deo pokušaja napada čiji je cilj bio da se izazove obustava rada obližnje elektrane Jenšvalde.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026