MOŽEŠ DA MISLIŠ, ALI SAMO KAO ONI: Nina na udaru blokaderske politike zastrašivanja (VIDEO)

DOGAĐAJI koje poslednjih meseci gledamo na ulicama Srbije teško se mogu posmatrati samo kao slučajni incidenti. Sve češće se nasilje, pritisci i zastrašivanje pretvaraju u opasan obrazac političkog delovanja.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Setimo se fizičkih napada, paljenja objekata, pretnji i zastrašivanja ljudi samo zato što imaju drugačiji stav ili se ne uklapaju u političku sliku koju neko pokušava da nametne.

Mlada Nina Trnavac našla se na udaru i bila izložena uvredama i pritiscima u školi samo zbog svog političkog izbora. Umesto prava na sopstveno mišljenje, suočila se sa osudom onih koji drugačiji stav očigledno ne žele da prihvate.

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Kada nasilje postane metod političkog delovanja, društvo ulazi u veoma opasnu zonu. Poruka koja se na taj način šalje je zastrašujuća: „Možeš da misliš, ali samo ako misliš kao mi.“

Politički protivnik nije neprijatelj kojeg treba uništiti, već sugrađanin sa kojim se ne slažemo. Upravo na tome bi trebalo da počiva svako demokratsko društvo – na pravu da se razlikujemo, raspravljamo i sukobljavamo argumentima, a ne pesnicama, pretnjama i zastrašivanjem.

Međutim, blokaderska politika odavno je izašla iz okvira običnih političkih prepirki. Sve češće se, umesto argumenata, na ulicama gledaju scene nasilja i pokušaji da se pritiskom i strahom drugima nametnu politički stavovi.

Nina je samo jedna od onih koji su se našli na udaru zbog svog mišljenja. Nažalost, nije prva, a ukoliko se ovakva atmosfera nastavi, postoji bojazan da neće biti ni poslednja.

(24 Sedam)

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