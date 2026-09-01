MINISTAR ODBRANE RUSIJE IZNENADA POSETIO MESTO GDE RUSI STVARAJU GENERALE: Obišao svaku učionicu i kasarnu, ni zastavu nije zaobišao
MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov proverio je spremnost Moskovske gardijske višeopšte vojne komandne škole (MGVOKU) za početak nove školske godine, a takođe je pričvrstio Georgijevsku lentu na borbenu zastavu ove visokoškolske vojne ustanove, koja je nedavno dobila počasni naziv „gardijska“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom posete, ministar odbrane RF takođe je proverio spremnost nastavnih kapaciteta i materijalno-tehničke baze Moskovske gardijske višeopšte vojne komandne škole za početak nove školske godine. Obišao je učionice, objekte kasarnsko-stambenog fonda, sportsku infrastrukturu i objekte medicinskog obezbeđenja - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Navodi se da je ministar pričvrstio Georgijevsku zastavnu lentu na borbenu zastavu MGVOKU, a takođe je učestvovao u ceremoniji polaganja vojne zakletve kadeta koji su upisani u ovu vojnu školu i koji su već završili kurs opšte vojne obuke.
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