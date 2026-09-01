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MINISTAR ODBRANE RUSIJE IZNENADA POSETIO MESTO GDE RUSI STVARAJU GENERALE: Obišao svaku učionicu i kasarnu, ni zastavu nije zaobišao

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

01. 09. 2026. u 16:11

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MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov proverio je spremnost Moskovske gardijske višeopšte vojne komandne škole (MGVOKU) za početak nove školske godine, a takođe je pričvrstio Georgijevsku lentu na borbenu zastavu ove visokoškolske vojne ustanove, koja je nedavno dobila počasni naziv „gardijska“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

МИНИСТАР ОДБРАНЕ РУСИЈЕ ИЗНЕНАДА ПОСЕТИО МЕСТО ГДЕ РУСИ СТВАРАЈУ ГЕНЕРАЛЕ: Обишао сваку учионицу и касарну, ни заставу није заобишао

foto: Russian Government / Alamy / Profimedia

 - Tokom posete, ministar odbrane RF takođe je proverio spremnost nastavnih kapaciteta i materijalno-tehničke baze Moskovske gardijske višeopšte vojne komandne škole za početak nove školske godine. Obišao je učionice, objekte kasarnsko-stambenog fonda, sportsku infrastrukturu i objekte medicinskog obezbeđenja - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. 

Navodi se da je ministar pričvrstio Georgijevsku zastavnu lentu na borbenu zastavu MGVOKU, a takođe je učestvovao u ceremoniji polaganja vojne zakletve kadeta koji su upisani u ovu vojnu školu i koji su već završili kurs opšte vojne obuke.

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