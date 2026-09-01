PRECIZNIJI AUTOMAT ZA SPECIJALNE JEDINICE:„Kalašnjikov“ predstavio novi AK-12+
KONCERN „Kalašnjikov“ predstavio je model nove automatske puške AK-12+ kalibra 5,45 milimetara sa povećanom preciznošću na Istočnom ekonomskom forumu, pišu ruski mediji.
-AK-12+ je baziran na automatskoj pušci AK-12 i namenjen je specijalnim snagama. Napravljena je za preciznije gađanje na srednjim distancama, uključujući noćne, kao i uslove slabe vidljivosti, ističe se u članku.
U tu svrhu sistem može biti opremljen savremenim optičko-elektronskim nišanima, navodi se u saopštenju na sajtu koncerna. Kod AK-12+ izmenjena je konstrukcija cevi, uz povećanje debljine zida, postavljen je izduženi prednji rukohvat i veća gasna komora. Pored toga, programeri su izmenili nišanske sprave, dodaje se.
Uklonjeni su pričvršćivači cevi za remnik, bacač granata i bajonet. Cev sada ima navoje koji omogućavaju ugradnju zamenljivog proreznog prigušivača plamena i kompenzatora trzaja.
Istočni ekonomski forum održava se u Vladivostoku od 1. do 4. septembra. Glavna tema foruma 2026. godine je „Daleki istok: Razvoj za dobrobit ljudi“.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
UZBUNA U KIJEVU! Oglasio se pukovnik Ignat: Ruske mlazne zveri NAPADAJU PETOSTRUKO JAČE!
31. 08. 2026. u 22:11
ŠOK ZA REGION! Ruske leteće zveri Su-57 stižu u ovu zemlju? Ovo oružje menja odnos snaga!
30. 08. 2026. u 19:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)