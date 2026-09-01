PRECIZNIJI AUTOMAT ZA SPECIJALNE JEDINICE:„Kalašnjikov“ predstavio novi AK-12+

KONCERN „Kalašnjikov“ predstavio je model nove automatske puške AK-12+ kalibra 5,45 milimetara sa povećanom preciznošću na Istočnom ekonomskom forumu, pišu ruski mediji.

TV Zvezda printskrin

-AK-12+ je baziran na automatskoj pušci AK-12 i namenjen je specijalnim snagama. Napravljena je za preciznije gađanje na srednjim distancama, uključujući noćne, kao i uslove slabe vidljivosti, ističe se u članku.

U tu svrhu sistem može biti opremljen savremenim optičko-elektronskim nišanima, navodi se u saopštenju na sajtu koncerna. Kod AK-12+ izmenjena je konstrukcija cevi, uz povećanje debljine zida, postavljen je izduženi prednji rukohvat i veća gasna komora. Pored toga, programeri su izmenili nišanske sprave, dodaje se.

Uklonjeni su pričvršćivači cevi za remnik, bacač granata i bajonet. Cev sada ima navoje koji omogućavaju ugradnju zamenljivog proreznog prigušivača plamena i kompenzatora trzaja.

Istočni ekonomski forum održava se u Vladivostoku od 1. do 4. septembra. Glavna tema foruma 2026. godine je „Daleki istok: Razvoj za dobrobit ljudi“.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari