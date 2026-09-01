Svet

Počeo sastanak Putina i Erdogana u Biškeku na samitu ŠOS

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 16:11

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan počeli su bilateralni susret u Biškeku.

Почео састанак Путина и Ердогана у Бишкеку на самиту ШОС

Foto: printsckrin telegram/sputniksrbija

Nivo ekonomske saradnje između Moskve i Ankare ostaje visok, istakao je Putin tokom sastanka.

Ruski lider je dodao da je Turska jedan od privilegovanih partnera Rusije u spoljnoj politici i ekonomiji.

Ostale izjave:

Rusija i Turska nastavljaju da realizuju velike zajedničke projekte, uključujući nuklearnu elektranu „Akuju“. Putin je dodao da bi „Rosatom“ trebalo da pokrene energetski blok elektrane 2026. godine.

Erdogan je tokom sastanka sa Putinom izjavio da pridaje veliki značaj ovim pregovorima. On je istakao da su odnosi između Turske i Rusije zaista dostigli veoma visok nivo razvoja.

Nivo ekonomske saradnje između dve zemlje ostaje visok, primetio je Putin.

Putin je ukazao na rastući broj ruskih turista u Turskoj: do kraja 2025. godine biće ih skoro sedam miliona.

Kako je ranije najavljeno, na agendi lidera su, između ostalog, ukrajinska kriza i situacija na Crnom moru.

Sa ruske strane sastanku prisustvuju i šef diplomatije Sergej Lavrov, zamenik šefa administracije predsednika Rusije, portparol Kremlja Dmitrij Peskov , pomoćnik predsednika za međunarodna pitanja Jurij Ušakov, izaslanik predsednika za investiciono-ekonomsku saaradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, šef „Rosatoma“ Aleksej Lihačov i brojni ministri.

sputnikportal.rs

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