Svet

"ODNOSI IZMEĐU RUSIJE I TURSKE SE BRZO RAZVIJAJU": Erdogan zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Putinom

В.Н.

01. 09. 2026. u 16:09

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TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan, sastajući se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na marginama samita ŠOS-a u Biškeku, izjavio je da su razgovori od velikog značaja, jer se odnosi između Ankare i Moskve brzo razvijaju.

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ РУСИЈЕ И ТУРСКЕ СЕ БРЗО РАЗВИЈАЈУ: Ердоган задовољан досадашњом сарадњом са Путином

Foto: Mustafa Kaya / Xinhua News / Profimedia

- Pridajem veliki značaj mom sastanku sa gospodinom predsednikom ( Vladimirom Putinom – prim. aut.). Odnosi između Turske i Rusije su zaista dostigli značajan napredak - rekao je turski lider na sastanku.

 

(RIA Novosti)

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