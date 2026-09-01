"ODNOSI IZMEĐU RUSIJE I TURSKE SE BRZO RAZVIJAJU": Erdogan zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Putinom
TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan, sastajući se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na marginama samita ŠOS-a u Biškeku, izjavio je da su razgovori od velikog značaja, jer se odnosi između Ankare i Moskve brzo razvijaju.
- Pridajem veliki značaj mom sastanku sa gospodinom predsednikom ( Vladimirom Putinom – prim. aut.). Odnosi između Turske i Rusije su zaista dostigli značajan napredak - rekao je turski lider na sastanku.
(RIA Novosti)
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