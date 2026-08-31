POTVRĐENO: Harg nije bio meta američkog napada

VOJSKA Sjedinjenih Američkih Država nije izvela napade na iransko ostrvo Harg tokom noći, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Zvaničnik je tako demantovao video-snimak koji je Tramp generisao pomoću veštačke inteligencije i objavio na svojoj društvenoj mreži Truth social, i uz koji je napisao da je ostrvo "razneto u paramparčad", prenosi Skaj njuz.

Generalni direktor iranske Nacionalne naftne kompanije takođe je demantovao da je to ključno naftno čvorište uništeno.

- Trampovi tvitovi su smešni, a situacija na Hargu je mirna i uobičajena - izjavio je Bovard za iransku državnu novinsku agenciju Nurnjuz.

On je podsetio da su američke i izraelske snage u prošlosti više puta bombardovale ovo ostrvo odakle potiče 90 odsto iranskog izvoza nafte, ali ni tada radne aktivnosti nisu prekidane ni na trenutak.

Dodao je da izvođači radova trenutno vrše obnovu i modernizaciju rezervoara za skladištenje i takerskog pristaništa.

(Tanjug)