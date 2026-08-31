"POVEĆANA PROIZVODNJA DOMAĆE RAFINERIJE" Đedović: Očekujemo dobru snabdevenost tržišta

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije (NIS) o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima i istakla da zbog povećane proizvodnje rafinerije u Pančevu ne očekuje probleme u snabdevanju naftnim derivatima ni u septembru.

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Ministarka je rekla da je zahvaljujući dobroj koordinaciji mera države i aktivnosti naftnih kompanija uspešno prebrođen težak period za snabdevanje naftnim derivatima u avgustu, u kojem smo imali izazove i sa niskim vodostajem Dunava i sa složenom situacijom na međunarodnom tržištum i izuzetno visokim cenama sirove nafte i naročito dizela.

"Ne očekujem nikakve probleme u snabdevanju naftnim derivatima ni u septembru, bez obzira što se izazovi za otežanim uvozom zbog niskog vodostaja Dunava nastavljaju. U septembru naftne kompanije očekuju da potražnja za evro dizelom bude na sličnom nivou kao u avgustu, blizu 200.000 tona. Najveći deo tražnje očekujemo da bude zadovoljen iz proizvodnje pančevačke rafinerije, koja je povećala svoju preradu na blizu 13.000 tona dnevno, a ostatak iz uvoza koji planiraju naftne kompanije. U avgustu je veći deo tražnje za evro dizelom pokriven iz domaće prerade, oko 160.000 tona, a najveći deo uvoza gotovo polovina, od 32.000 tona realizovan je železnicom, zbog problema izazvanih niskim vodostajem Dunava", rekla je Đedović Handanović, saopštilo je ministartsvo.

Ministarka je dodala da je produžetak operativne licence NIS-u do 30. septembra, važan za energetsku sigurnost, kako bi Srbija u nestabilnom međunarodnom okruženju mogla u što većoj meri da se oslanja na domaću preradu.

"Iz NIS-a su najavili da će dodatno povećati proizvodnju u septembru, koja bi trebalo da iznosi oko 190.000 tona evro dizela, 17.000 tona kerozina, 18.000 tona mazuta i oko 50.000 tona benzina, dok očekujemo da će uvoz biti na nivou 36.000 tona evro dizela. Povećana proizvodnja domaće rafinerije važna je i kako bi NIS obnovio operativne rezerve, s obzirom da je država dozvolila NIS-u da stavi operativne rezerve na tržište kako bi se zadovoljila tražnja, a usled niskog uvoza zbog problema sa vodostajem Dunavom", navela je ministarka.



(Tanjug)