PIRATI OTELI BROD SA TURSKIM ORUŽJEM KOD SOMALIJE: Među članovima posade i dva Srbina

PIRATI su početkom nedelje oteli teretni brod pod zastavom Kameruna kod obale regiona Puntland na severoistoku Somalije, a među 10 članova posade nalazila su se i dvojica pripadnika obezbeđenja iz Srbije, saopštio je danas somalijski zvaničnik.

Foto: Tanjug/ (STR)

Brod "LUTUF" otet je u ponedeljak, oko 3,5 nautičkih milja od mesta Maraja, u oblasti Ejla u Puntlandu, rekao je zvaničnik za AP uz uslov da ne bude imenovan.

Brod, čiji je vlasnik kompanija "Polar Movement Shipping", prevozio je oružje namenjeno turskom vojnom centru za obuku u Mogadišu, kao i komunikacionu i satelitsku opremu.

Posadu je činilo 10 članova - šest državljana Indije, jedan državljanin Turske, jedan Gruzije i dvojica srpskih državljana angažovanih kao pripadnici obezbeđenja, naveo je zvaničnik.

Osmorica pirata, za koje se veruje da pripadaju grupi koja je ranije učestvovala u otmici broda "Sward" 26. aprila, odveli su "LUTUF" ka obali u blizini Garmaala, u oblasti Dangorojo u Puntlandu.

Dva broda u turskom vlasništvu kasnije su prišla otetom brodu, dok su turski helikopteri i dronovi nadgledali područje, rekao je zvaničnik.

U utorak je manji čamac sa dvojicom muškaraca prišao brodu i dostavio kat, stimulans koji se često žvaće u Somaliji.

Nakon što se čamac vratio na obalu, usledio je vazdušni napad u kojem su poginule četiri osobe, a dve su ranjene, rekao je zvaničnik.

Okolnosti napada, uključujući podatak o tome ko ga je izveo i da li su poginuli bili umešani u otmicu, nisu mogle nezavisno da budu potvrđene.

Za sada nije poznato ni šta se dogodilo sa brodom "LUTUF", njegovom posadom i teretom, navodi AP.

Tanjug

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