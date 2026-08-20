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TRAMP UDARIO NA KUBU NOVIM SANKCIJAMA Rubio bez milosti: Nećemo tolerisati antiameričke aktivnosti Havane

P. Đurđević

20. 08. 2026. u 22:36

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SJEDINjENE Američke Države uvele su nove sankcije protiv Kube.

ТРАМП УДАРИО НА КУБУ НОВИМ САНКЦИЈАМА Рубио без милости: Нећемо толерисати антиамеричке активности Хаване

foto: Kent NISHIMURA / AFP / Profimedia

Devet institucija i tri pojedinca dodato je na crnu listu zbog navodnih zlonamernih aktivnosti usmerenih protiv SAD.

Mere su bile usmerene protiv rukovodstva Kubanskog instituta za prijateljstvo sa narodima (ICAP), a sankcionisano je devet kubanskih državnih institucija, uključujući Ministarstvo građevinarstva.

Sankcije protiv ICAP-a

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se sankcije protiv ICAP-a odnose na podsticanje široke mreže ljudi koje okuplja da deluju protiv SAD. Ova mreža, dodao je, uglavnom funkcioniše tako što se predstavlja kao obrazovna ili kulturna udruženja, a njen cilj je da pronađe nove pristalice i navede ih na ekstremne akcije.

Rubio je napomenuo da je Kuba poslednjih dana pokušala da iskoristi stogodišnjicu rođenja Fidela Kastra kako bi aktivirala tu mrežu i dovela simpatizere u Havanu kako bi se povezali sa zvaničnicima kubanske vlade.

- Današnjim akcijama jasno stavljamo do znanja da Trampova administracija neće tolerisati napore kubanskog režima da finansira sopstvenu represiju ili nastavak višegodišnje kampanje subverzivnih antiameričkih aktivnosti - rekao je Rubio.

Tramp je proširio mere u maju

Nove sankcije dolaze nakon što je izvršna naredba američkog predsednika Donalda Trampa u maju proširila mere protiv zvaničnika kubanske vlade, pripadnika snaga bezbednosti i njihovih pristalica.

(Indeks.hr)

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