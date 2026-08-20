Svet

NEBENZJA RASKRINKAO AMERIKU: SAD su neisprovociranom agresijom započele rat sa Iranom - Moskva brani Teheran u UN

P. Đurđević

20. 08. 2026. u 22:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SUKOB između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nije počeo zbog Teherana, već zbog nepromišljene agresije Vašingtona, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

НЕБЕНЗЈА РАСКРИНКАО АМЕРИКУ: САД су неиспровоцираном агресијом започеле рат са Ираном - Москва брани Техеран у УН

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Uzrok sukoba nije u tome šta je Iran uradio ili nije uradio, već bezobzirna i neisprovocirana agresija koju su SAD pokrenule protiv Irana - rekao je Nebenzja novinarima u UN.

On je napomenuo da ne veruje da Iran ne poštuje sporazume.

- Mislim da ne treba kriviti Iran za to - rekao je Nebenzja.

Komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da će nakon pobede nad Iranom Ormuski moreuz proglasiti za teritoriju SAD, Nebenzja je rekao da ne zna kako bi se to moglo sprovesti.

- On je govorio o Venecueli i drugim delovima sveta. Ne znam kako se to može uraditi u skladu sa međunarodnim pravom. Ali predsednik Tramp je čovek od reči. Videćemo kako planira da ovo sprovede u delo - rekao je Nebenzja.

Odgovarajući na pitanje da li Moskva utiče na Teheran kako bi ga podstakla da nastavi pregovore sa Vašingtonom, diplomata je rekao da Rusija ni na koga ne vrši pritisak.

- Rusija iz principa ne vrši pritisak ni na koga, bilo da je to Iran ili neka druga zemlja. Iran je suverena država koja sama donosi svoje odluke - zaključio je Nebenzja.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PUTINOV NEBESKI VATROGASAC Iljušin doleteo da pomogne Srbiji u borbi sa vatrom - izbaci 42 t vode u jednom naletu, gasio požare širom sveta
Društvo

0 0

PUTINOV "NEBESKI VATROGASAC" Iljušin doleteo da pomogne Srbiji u borbi sa vatrom - izbaci 42 t vode u jednom naletu, gasio požare širom sveta

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da je ruski avion Iljušin Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije (MČS), koji će biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, sleteo na Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu.

20. 08. 2026. u 11:30

U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)
Svet

0 0

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI je uhapšen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac kog nemački istražitelji sumnjiče za učestvovanje u miniranju gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine. Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno državno tužilaštvo ishodilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

20. 08. 2026. u 14:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao