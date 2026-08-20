NEBENZJA RASKRINKAO AMERIKU: SAD su neisprovociranom agresijom započele rat sa Iranom - Moskva brani Teheran u UN

SUKOB između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nije počeo zbog Teherana, već zbog nepromišljene agresije Vašingtona, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

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- Uzrok sukoba nije u tome šta je Iran uradio ili nije uradio, već bezobzirna i neisprovocirana agresija koju su SAD pokrenule protiv Irana - rekao je Nebenzja novinarima u UN.

On je napomenuo da ne veruje da Iran ne poštuje sporazume.

- Mislim da ne treba kriviti Iran za to - rekao je Nebenzja.

Komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da će nakon pobede nad Iranom Ormuski moreuz proglasiti za teritoriju SAD, Nebenzja je rekao da ne zna kako bi se to moglo sprovesti.

- On je govorio o Venecueli i drugim delovima sveta. Ne znam kako se to može uraditi u skladu sa međunarodnim pravom. Ali predsednik Tramp je čovek od reči. Videćemo kako planira da ovo sprovede u delo - rekao je Nebenzja.

Odgovarajući na pitanje da li Moskva utiče na Teheran kako bi ga podstakla da nastavi pregovore sa Vašingtonom, diplomata je rekao da Rusija ni na koga ne vrši pritisak.

- Rusija iz principa ne vrši pritisak ni na koga, bilo da je to Iran ili neka druga zemlja. Iran je suverena država koja sama donosi svoje odluke - zaključio je Nebenzja.

(Sputnjik)

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