KIJEV POPUŠTA "Odbijanje pregovora sa Rusijom bilo bi opasno“ - Zelenski dobio jasno upozorenje iz sopstvenog kabineta
ODBIJANjE pregovora sa Rusijom moglo bi da bude loše po Ukrajinu, izjavio je zamenik šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Sergej Kislica.
- Diplomatija mora da funkcioniše pod bilo kojim okolnostima... Prekid diplomatskog rada bio bi pogrešan i opasan - rekao je Kislica u intervjuu za Ukrinform.
Prema njegovim rečima, Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom o rešavanju sukoba.
Kislica je podsetio da je pregovarački proces u kojem učestvuju Sjedinjene Američke Države trenutno na pauzi. Ukrajinska strana računa na posetu američkih pregovarača, za koju očekuje da bi mogla da pomogne u obnovi dijaloga.
Predsednik Rusije Vladimir Putin krajem juna je izjavio da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. godine.
Rusija i Ukrajina održale su 2025. godine tri runde direktnih pregovora u Istanbulu. Rezultat ovih pregovora bile su razmene zarobljenika.
Moskva je takođe predala tela poginulih ukrajinskih vojnika kijevskoj strani. Takođe su razmenjeni nacrti memoranduma o rešavanju sukoba.
(Sputnjik)
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