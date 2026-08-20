Svet

KIJEV POPUŠTA "Odbijanje pregovora sa Rusijom bilo bi opasno“ - Zelenski dobio jasno upozorenje iz sopstvenog kabineta

P. Đurđević

20. 08. 2026. u 22:03

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ODBIJANjE pregovora sa Rusijom moglo bi da bude loše po Ukrajinu, izjavio je zamenik šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Sergej Kislica.

КИЈЕВ ПОПУШТА Одбијање преговора са Русијом било би опасно“ - Зеленски добио јасно упозорење из сопственог кабинета

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Diplomatija mora da funkcioniše pod bilo kojim okolnostima... Prekid diplomatskog rada bio bi pogrešan i opasan - rekao je Kislica u intervjuu za Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom o rešavanju sukoba.

Kijev je spreman da sedne za pregovarački sto, sasluša stav SAD, započne dijalog sa ruskom stranom i brani svoje argumente, dodao je on.

Kislica je podsetio da je pregovarački proces u kojem učestvuju Sjedinjene Američke Države trenutno na pauzi. Ukrajinska strana računa na posetu američkih pregovarača, za koju očekuje da bi mogla da pomogne u obnovi dijaloga.

Predsednik Rusije Vladimir Putin krajem juna je izjavio da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. godine.

Rusija i Ukrajina održale su 2025. godine tri runde direktnih pregovora u Istanbulu. Rezultat ovih pregovora bile su razmene zarobljenika.

Moskva je takođe predala tela poginulih ukrajinskih vojnika kijevskoj strani. Takođe su razmenjeni nacrti memoranduma o rešavanju sukoba.

(Sputnjik)

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