PAO HAKER BANKOMATA: Zaustavljen na naplatnoj rampi - pokušao da isprazni do kraja bankomat

U RUTINSKOJ kontroli saobraćajna policija je u Galarateu, provincija Vareze, u Lombrdiji, uhapsila dvojicu Moldavaca od koji je jedan međunarodni begunac. Zaustavila je vozilo koje je uravo prošlo pored naplatne rampe, unutra su bila dva Moldavca, predali dokumenta na zahtev policije nadajući se da će odmah krenuti, ali završili hapšenjem sa nalogom za deportaciju.

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Nije postojao nijedan jedini papir koji nije bio falsifikovan, a uz saradnju policije u Malpensi došlo se do podataka da je vozač automobila bio tridesetšestogodišnjak čije je lažno ime bio zapravo identitet čoveka za kojim je raspisana poternica. Nestao je iz Pariza 2023. godine ostavljajući iza sebe niz prevara počinjenih tehnikom džekpointa, u kojoj su Moldavci očigledno majstori. U suštuni, to je metoda kojom se hakuje kompjuterski sistem bankomata kako bi se dobio sav raspoloživi novac. Koriste se kablovi i laptopovi, a hakeri daljinski upravljaju operacijama.

Tridesetšestogodišnjak je ciljao Kes d'Eparnj, u Francuskoj, ali su ga vlasti identifikovale tek posle napuštanja Francuske. Sada čeka ročište za ekstradiciju pred petim odelenjem Apelacionog suda u Milanu.

Drugi Moldavac ima dvadesetjednu godinu i prema proveri u policijskoj stanici Malpense proteran je iz Italije u junu 2023. godine i takođe čeka na momentalno proterivanje iz zemlje.