OVAKVU ČELIČNU ZVER SVET JOŠ NIJE VIDEO! Južna Koreja sprema „stelt” tenk na vodonik , sa AI tehnologijom, od kog drhte neprijatelji!

TENK K3 je futuristički prototip glavnog borbenog tenka sledeće generacije na vodonik, koji su dizajnirali Hjundai Rotem i Južnokorejska agencija za razvoj odbrane kako bi zamenio K2 Crni Panter do 2040. godine.

Foto: printskrin YouTube/Defence central

Mnogi analitičari kažu da K3 više podseća na stelt bombarder B-21 Rejder nego na M1A3 Abrams.

Veštačka inteligencija će biti u samom srcu K3, koji ima hibridni motor na vodonik, stelt oklop, bespilotnu kupolu, glatkocevni glavni top od 130 mm i sekundarni top od 30 mm, sa maksimalnom brzinom od 80 km/h i dometom od 495 kilometara.

Izbor vodonika umesto dizela smanjiće njegov akustični potpis i značajno smanjiti rizik od infracrvenog otkrivanja u poređenju sa vrućim izduvnim gasovima dizela. Očekuje se da će K3 ući u masovnu proizvodnju do 2040. godine.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU



„OBT sledeće generacije“ koji će promeniti bojno polje oklopa

Budući glavni borbeni tenk (OBT) Južne Koreje pre tri godine na Međunarodnom sajmu vazduhoplovstva i odbrane u Seulu (ADEX 2023).

Hjundai je tada najavio da će budući tenk biti opremljen naprednim kompozitnim oklopom koji ne samo da će se suprotstaviti kinetičkim pretnjama, već će koristiti i materijale koji apsorbuju radar kako bi OBT-u obezbedio nivo prikrivenosti.

Revolucionarni hibridni pogonski sistem K3 daje tenku dovoljno snage da dostigne brzinu od 80 km/h, uz drastično smanjenje njegovog termičkog potpisa.

Vodonične gorivne ćelije imaju niže toplotne i akustične potpise, što čini vozilo manje uočljivim infracrvenim senzorima, a motori rade mnogo tiše.

Gorivne ćelije takođe mogu zahtevati manje održavanja i ponuditi poboljšane terenske performanse. Očekuje se da će K3 uključivati čuveni hidropneumatski sistem vešanja iz K2 Crni panter.



Tenk će koristiti sistem za ciljanje sa veštačkom inteligencijom

Sledeća generacija K3 OBT-a koristi sistem za upravljanje vatrom sa veštačkom inteligencijom (VI/AI) za automatsko otkrivanje, praćenje i određivanje prioriteta ciljeva uz minimalnu ljudsku pomoć.

VI poboljšava senzore u tenku, omogućavajući brže i preciznije otkrivanje neprijatelja. Sistem „fuzije senzora“ VI rangira dolazeće pretnje u realnom vremenu tako da posada može trenutno da reaguje.

VI kombinuje podatke sa kamera od 360 stepeni, radara i spoljnih dronova kako bi posadi pružila kompletnu sliku bojnog polja.

VI podržava ceo niz događaja, od identifikacije i akvizicije cilja, preko ispitivanja cilja, razvoja rešenja za paljbu, do ispaljivanja ili lansiranja oružja.

Softver pomaže u ciljanju moćnog topa sa glatkom cevi od 130 mm i protivtenkovskih raketa na udaljenosti do 8 kilometara.

Tenk se povezuje sa izviđačkim dronovima i kopnenim robotima. Dronovi pronalaze ciljeve i proširuju vid posade daleko ispred, a VI tenka obrađuje ove spoljne podatke kako bi planirala napade.

Tenk K3 ima nizak profil i, zahvaljujući posebnim materijalima i pasivnim sistemima kamuflaže koji smanjuju njegov termički i akustični otisak, poseduje napredni modularni kompozitni oklopni sistem kombinovan sa aktivnom elektronskom odbranom kako bi se pobedilo moderno protivtenkovsko oružje i dronovi.

Posada, uključujući vozača, strelca i komandanta, biće izolovana od skladišta municije u kupoli iznad i smeštena u oklopnoj titanijumskoj kadi sličnoj onoj na ruskom T-14 Armata.

Foto: Vikipedija CC 4.0/Alexey Vasilenko

Konceptualni projekti procenjuju da bespilotna kupola pruža ekstremnu zaustavnu moć protiv kinetičkih prodornih raketa. Spoljni omotač integriše materijale koji apsorbuju radar i stelt geometriju kako bi se smanjili termički, akustični i radarski signali.

Napredne odbrambene tehnologije za poboljšanje preživljavanja posade, uključujući sistem usmerenih infracrvenih protivmera (DIRCM) za suprotstavljanje raketama sa toplotnim navođenjem, sistem aktivne zaštite (APS) za zaštitu od ATGM-ova i raketnih granata (RPG), i uređaj za ometanje dronova. Da bi se dodatno povećala preživljavanje posade, kompozitni i reaktivni oklopi nove generacije pružiće superiornu zaštitu od modernih protivtenkovskih pretnji, uključujući municiju za napad odozgo i projektile sa tandem bojevim glavama.



K3 će biti teško naoružan... i opasan

Osnovni tenk K3 ima moćan paket oružja sledeće generacije, usredsređen oko bespilotne kupole sa automatskim punjenjem u kojoj se nalazi glatkocevni top kalibra 130 mm koji pruža veću brzinu na početku paljbe, superiornu kinetičku energiju penetracije i programabilnu, višenamensku municiju u poređenju sa standardnim NATO tenkovskim topovima kalibra 120 mm.

Sekundarno naoružanje uključuje automatski top/lančani top kalibra 30 mm, daljinski upravljanu oružanu stanicu postavljenu za samoodbranu i specijalizovanu za ciljanje neprijateljskih dronova, bespilotnih letelica (BPLA) i lakog oklopa.

Rakete van linije vida (BLOS), precizno vođene protivtenkovske rakete sposobne da pogode ciljeve na velikim daljinama (do 8 km). Kupola takođe uključuje planirani mitraljez kalibra .50. Južnokorejci su definitivno na pravom putu da od glavnog borbenog tenka sledeće generacije naprave prekretnicu na bojnom polju. Uskoro ćemo pomeriti današnje tenkove Abrams i Leopard za jedan stepen niže, jer će K3 udahnuti novi život oklopnom ratovanju.

Era osnovnih borbenih tenka još nije završena, a K3 je budućnost.







(19fortyfive.com/ Stiv Balestrijeri)

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