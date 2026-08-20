TRAMP KREĆE NA HEZBOLAH: SAD uvele nove sankcije, na udaru i 10 navodnih finansijera

SJEDINjENE Američke Države uvele su nove sankcije protiv libanske militantne grupe Hezbolah, uključujući ponovno označavanje Hezbolaha kao organizacije koja deluje u korist iranske vlade, saopštilo je danas američko Ministarstvo finansija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hassan Ammar, File

Hezbolah je u saopštenju Ministarstva ponovo označen kao subjekt koji "služi iranskom režimu pod komandom Kuds snaga iranske Islamske revolucionarne garde", prenosi Rojters.

Američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom da ne bude imenovan, rekao je da je ponovno uvođenje oznake imalo za cilj da pokaže da Hezbolah deluje u ime iranske vlade, konkretno Kuds snaga Islamske revolucionarne garde.

SAD su Hezbolah 1997. godine proglasile stranom terorističkom organizacijom, a 2001. godine uvrstile ga na listu posebno označenih globalnih terorista.

Hezbolah je istovremeno politička stranka i oružana grupa u Libanu.

Sankcijama se nastoji da se prekinu mreže za finansiranje i međunarodno izoluju sankcionisani subjekti, između ostalog zamrzavanjem njihove imovine, zabranom bankama da posluju sa njima i ograničavanjem pružanja robe, usluga i materijalne podrške.

Američki zvaničnik rekao je da najnovije mere nisu deo novih akcija koje je Vašington najavio protiv Irana.

Predsednik SAD Donald Tramp juče je upozorio na ekonomske posledice za svaku zemlju koja Iranu pruža "bilo kakav vid podrške", dok SAD nastoje da okončaju rat koji su, zajedno sa Izraelom, započele pre gotovo šest meseci.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je ranije danas da će u ponedeljak održati konferenciju za novinare o "najstrožim sankcijama u istoriji" koje Vašington planira da uvede Iranu.

U okviru novih mera SAD su sankcionisale i 10 osoba koje optužuju za krijumčarenje novca za Hezbolah.

Među njima je i turski biznismen za kojeg Vašington tvrdi da upravlja mrežom kurira koji prenose novac između zemalja u regionu i baze Hezbolaha u Libanu.

Prema saopštenju, biznismen koristi menjačnice sa sedištem u Turskoj kao paravan, kao i fiktivne kompanije i bankovne račune za transfere novca povezane sa Kuds snagama.

Sankcijama je obuhvaćeno i nekoliko kurira.

Iranska Revolucionarna garda osnovala je Hezbolah 1982. godine, tokom građanskog rata u Libanu, koji je trajao od 1975. do 1990. godine, u okviru nastojanja Teherana da širi Islamsku revoluciju iz 1979. godine i da se bori protiv izraelskih snaga koje su iste godine izvršile invaziju na Liban, navodi agencija, prenosi Tanjug.

Hezbolah upravlja sopstvenim sistemom socijalnih usluga, uključujući škole i bolnice i ima snažnu podršku među libanskim šiitskim muslimanima.

(Politika onlajn)

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