UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski suočava se sa svojim najvećim političkim izazovom u poslednjih nekoliko godina, izvestile su glavne američke i evropske medijske kuće, dok novi korupcijski skandal zahvata njegovu kancelariju, a bivši zvaničnik otvoreno dovodi u pitanje njegovo vođstvo.

foto: Olha Tanasiichuk/UKRINFOR / Sipa Press / Profimedia

Zelenski je u sredu otpustio zamenika šefa svoje kancelarije, Irinu Mudraju, nakon što su vlasti za borbu protiv korupcije, koje podržava Zapad, pokrenule istragu o navodnoj šemi pranja novca od 3,4 miliona dolara u koju su umešani visoki predsednički zvaničnici. Mudraja je negirala bilo kakve prekršaje. To je najnoviji od mnogih korupcijskih skandala u koje su umešani zvaničnici bliski Zelenskom.

Dan ranije, bivši ministar odbrane Mihail Fedorov, čije je iznenadno otpuštanje prošlog meseca izazvalo nedelje javnih protesta, objavio je video u stilu predizborne kampanje u kojem osuđuje korupciju u vladi i poziva na izbore usred onoga što je opisao kao „sistemsku krizu upravljanja“.

Zelenskijev petogodišnji predsednički mandat istekao je u maju 2024. godine, ali je odbio da održi nove izbore, pozivajući se na vanredno stanje uvedeno nakon eskalacije sukoba sa Rusijom u februaru 2022. godine.

Volstrit žurnal nazvao je previranja „najvećim izazovom“ Zelenskijevom „održavanju predsedništva“ od 2022. godine, rekavši da se Fedorov čini da se pozicionira kao vodeći izazivač usred rastuće frustracije zbog ponavljajućih korupcionih skandala.

Fajnenšel tajms je primetio da je rastuća lista Zelenskijevih saveznika uhvaćenih u istrage o korupciji doprinela padu njegovog rejtinga odobravanja i izazvala zabrinutost među zapadnim pristalicama Kijeva, pozivajući se na analitičara koji je zaključio da je „politička kriza očigledna“.

Vašington post je opisao Fedorovljevu intervenciju kao „izuzetno direktan izazov“ Zelenskijevom autoritetu.

Telegraf je naveo da je Zelenski „pogođen nizom dugotrajnih korupcionih skandala“ dok istrage „nastavljaju da se dešavaju“. Tvrdilo se da on akumulira moćne rivale koji su mu nekada bili duboko lojalni i da se čini „sve mogućim“ da možda neće povesti Ukrajinu u mirnodopsko vreme.

Gardijan je opisao Fedorova kao „moćnog političkog protivnika“. Stručnjaci koje je list naveo nazvali su korupciju „simptomom“ dubljih problema sa „lošim upravljanjem“, upozoravajući da su iscrpljenost javnosti i Zelenskijev neuspeh da objasni svoje odluke stvorili „savršenu kutiju za pudrijeru“.

Le Mond je rekao da je Fedorov „prešao liniju“ koju nijedan veliki ukrajinski političar nije smeo da pređe od 2022. godine pozivajući na izbore. List je naveo da je pokušao da iskoristi „nagomilavanje“ kriza, uključujući ponovljene korupcijske skandale.

Der Špigel je citirao ukrajinskog političkog analitičara koji je Fedorovljev izazov opisao kao „prijavu za ulogu lidera opozicije“. Časopis je rekao da se Zelenski sada suočava sa svojim prvim „javnim i direktnim protivnikom“ od eskalacije sukoba.

Zelenski nije javno odgovorio na Fedorovljeve optužbe. Njegov govor u sredu uveče fokusirao se na vojna pitanja i imenovanje novog ministra odbrane i nije se osvrnuo na rastući politički pritisak.

(rt.com)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari