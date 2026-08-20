VODI ZVEZDA! Mirko Ivanić zapalio navijače na "Marakani"! (VIDEO)
JEDAN od najboljih fudbalera Crvene zvezde doneo je prednost srpskom šampionu protiv Plzenja u prvom meču plej-of faze kvalifikacija za Ligu Evrope.
Uvodnih pola sata utakmice bilo je poprilično "dosadno", falilo je dešavanja na terenu, a "uspavanku" je u 36. minutu prekinuo Mirko Ivanić.
Ivanić je pronašao rupu u odbrani Plzenja, odlično se otvorio, Elšnik mu je dodelio pravovremeni pas nakon kojeg sjajnom vezisti nije bilo teško da matira čuvara mreže gostiju.
Ovaj gol će mnogo značiti Zvezdi koja sada ima prednost, kontroliše utakmicu i deluje da bi debi Alberta Rijere na klupi crveno-belih trebao biti uspešan.
Lajv prenos utakmice možete pratiti na portalu Novosti na OVOM linku.
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