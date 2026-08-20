KAKO ZADRŽATI REGRUTE: Američka jedinica nudi vojnicima slobodne dane za igranje video-igre ako produže ugovor

JEDNA jedinica američke vojske u Džordžiji ponudila je vojnicima četiri slobodna dana kao podsticaj da produže ugovor o službi, a slobodno vreme mogu da iskoriste za igranje dugo očekivane video-igre GTA VI (Grand Theft Auto VI).

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Vojnici 9. bataljona inženjerijske brigade u bazi Fort Stjuart koji od 1. avgusta do 14. novembra potpišu ugovor o produženju službe mogu da dobiju posebnu četvorodnevnu dozvolu nakon što se obavežu na najmanje još dve godine službe u američkoj vojsci, prenose američki portali.

Prema memorandumu komandanta bataljona, potpukovnika Rajana Hodžsona, termin četvorodnevnog odsustva biće usklađen sa zvaničnim datumom izlaska igre, koji je kompanija Rokstar Gejms odredila za 19. novembar.

Od 130 vojnika koji ispunjavaju uslove, njih 20 je do sada izabralo ovaj podsticaj, izjavila je portparolka 3. pešadijske divizije potpukovnica Ejndžel Tomko.

Vojnici moraju da se obavežu na najmanje dve, a najviše šest godina produžene službe. Tomko je rekla da su komanda i savetnik za profesionalni razvoj želeli da pronađu kreativan način da motivišu vojnike za produženje službe i ponude im pogodnost koja odgovara njihovim interesovanjima.

„Želimo da zadržimo najbolje“, navela je Tomko, dodajući da je ova inicijativa rezultat kreativnosti savetnika za profesionalni razvoj i deo napora da se ostvare ciljevi regrutacije za fiskalnu 2027. godinu.

Podsticaji za produženje službe u američkoj vojsci nisu neuobičajeni i mogu da uključuju oslobađanje od pojedinih dužnosti, privilegije pri parkiranju i druge pogodnosti.

„Grand Theft Auto VI“ bi trebalo da bude objavljen 19. novembra za konzole Iksboks i PlejStejšn.

Radnja igre smeštena je u izmišljeni Vajs Siti, a među glavnim likovima su Džejson Divol i Lusija Kaminos.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari