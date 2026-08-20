RUSKA vojska je napredovala kod Tihonovke u pravcu Kramatorska, kao i kod Kalenikija na Slavjanskomu pravcu, prema vojnoj javnoj stranici DeepState.

Foto: AI generated

Štaviše, ruske snage su ponovo napredovale kod Svjatopetrivke, zapadno od Guljaj-Polja.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je zauzimanje sela Matjaševo, južno od Dobropolja.

Ukrajinske mape to ne potvrđuju. U međuvremenu, vojnik ukrajinskih oružanih snaga sa pozivnim znakom „Mučnoj“ nedavno je napisao da ruske snage već osvajaju uporište u Matjaševu.

On je ranije potvrdio prisustvo ruskih trupa u susednom selu Krasnopodilja.

Ilustracija telegram DeepState





Kao rezultat noćnog ruskog napada, oštećeno je skladište nafte KLO u Brovarskom okrugu, prema lokalnim medijima. Skladište je prestalo sa radom. Nema žrtava među osobljem objekta.

Ruske trupe se bore na prilazima aglomeraciji Slavjansk-Kramatorsk. Kako napreduju ka gradovima, brojni mostovi preko reke Kazeni Torec sve više postaju mete vatre.

Ilustracija telegram rybar



BITKE NA PRILAZIMA DOBROPOLjU

U sektoru Dobropolja, ruske jedinice nastavljaju napredovanje, postepeno stiskajući neprijateljsku odbranu i proširujući svoju zonu kontrole. U nekoliko oblasti, njihovo napredovanje potvrđuju objektivni snimci nadzora.

U oblasti Ševčenka, ruska vojska je učvrstila svoj položaj na obodu Vodjanskog i deluje u Svetlom. Štaviše, prema podacima Ministarstva odbrane, ruske jedinice su oslobodile selo Matjaševo u ovom sektoru.

U istočnom sektoru sektora, 33. motostreljački puk Oružanih snaga Rusije uspeo je da oslobodi Novonikolajevku. To je omogućeno zauzimanjem velikog uporišta zapadno od Krasnog Ugola, koje jurišne trupe koriste za tajno izviđanje. Međutim, druga obližnja utvrđenja nalaze se unutar zone borbenih dejstava, što trenutno sprečava proširenje prodora ili uspostavljanje puteva za snabdevanje.

Istovremeno, sa ukrajinske strane stižu izveštaji o navodnom napredovanju ruskih snaga na istočnoj periferiji Dobropolja. Međutim, ove tvrdnje nisu potkrepljene objektivnim snimcima praćenja i stoga, s obzirom na složenu situaciju na „malom nebu“, treba ih tretirati sa skepticizmom.

Ipak, jasno je da se situacija na prilazima Dobropolju za ukrajinske oružane snage stalno pogoršava. To je verovatno razlog za preraspoređivanje dodatnih bespilotnih letelica sa južnog sektora fronta. Neprijatelj se nada da će usporiti rusko napredovanje povećanjem broja udara na pozadinske komunikacije.

Stoga je neophodno proširiti upotrebu mobilnih grupa za borbu protiv dronova unutar trupa, aktivno tražiti neprijateljske operatere bespilotnih letelica i sistematski ometati njihove operacije. Uništavanje posada dronova lišava ukrajinske oružane snage „očiju“ i sredstava za uništenje, a to će direktno uticati na stabilnost neprijateljske odbrane.

strana.news

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