SAOBRAĆAJKA NA VOŽDOVCU PRILIKOM KOJE SE AUTOMOBIL PREVRNUO NA KROV: Lakše povređen vozač, mladić star 24 godine
U ULICI vojvode Stepe u naselju Voždovac u Beogradu večeras se dogodila saobraćajna nesreća prilikom koje se na krov prevrnuo automobil.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, automobilom je upravljao dvadesetčetvorogodišnji muškarac koji je prilikom prevrtanja vozila, srećom, zadobio lakše telesne povrede.
Policija je odmah izašla na uviđaj, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć .
Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.
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