Nesreće

SAOBRAĆAJKA NA VOŽDOVCU PRILIKOM KOJE SE AUTOMOBIL PREVRNUO NA KROV: Lakše povređen vozač, mladić star 24 godine

Jelisaveta Ljutić

20. 08. 2026. u 21:32

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U ULICI vojvode Stepe u naselju Voždovac u Beogradu večeras se dogodila saobraćajna nesreća prilikom koje se na krov prevrnuo automobil.

САОБРАЋАЈКА НА ВОЖДОВЦУ ПРИЛИКОМ КОЈЕ СЕ АУТОМОБИЛ ПРЕВРНУО НА КРОВ: Лакше повређен возач, младић стар 24 године

FOTO: Novosti

Prema prvim nezvaničnim informacijama, automobilom je upravljao dvadesetčetvorogodišnji muškarac koji je prilikom prevrtanja vozila, srećom, zadobio lakše telesne povrede.

Policija je odmah izašla na uviđaj, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć .

Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.

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