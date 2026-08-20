SAOBRAĆAJKA NA VOŽDOVCU PRILIKOM KOJE SE AUTOMOBIL PREVRNUO NA KROV: Lakše povređen vozač, mladić star 24 godine

U ULICI vojvode Stepe u naselju Voždovac u Beogradu večeras se dogodila saobraćajna nesreća prilikom koje se na krov prevrnuo automobil.

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Prema prvim nezvaničnim informacijama, automobilom je upravljao dvadesetčetvorogodišnji muškarac koji je prilikom prevrtanja vozila, srećom, zadobio lakše telesne povrede.

Policija je odmah izašla na uviđaj, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć .

Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.