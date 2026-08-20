Svet

CENTCOM: Tokom pomorske blokade Irana preusmereno 67 komercijalnih brodova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2026. u 19:45

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CENTRALNA komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je, tokom sprovođenja blokade iranskih luka, u Ormuskom moreuzu preusmereno 67 komercijalnih brodova.

ЦЕНТЦОМ: Током поморске блокаде Ирана преусмерено 67 комерцијалних бродова

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Peña

-Zaključno sa 20. avgustom američke snage su preusmerile 67 komercijalnih brodova, onesposobile tri i ukrcale se na dva koji su se kretala ka, ili iz iranskih luka, kako bi sprovele svoju obnovljenu pomorsku blokadu, navodi se u saopštenju koje je CENTCOM objavio na platformi X.

Portparol CENTCOM-a je za Al Džaziru rekao da je američka vojska od početka maja olakšala prolaz za 1.300 brodova kroz Ormuski moreuz.

Sjedinjene Američke Države uvele su pomorsku blokadu iranskih luka, kao i pratnju za brodove koji plove ka drugim destinacijama, nakon što je Iran uveo blokadu Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi četvrtina nafte i gasa na međunarodnom tržištu.

Tanjug

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