PONOVO IVANIĆ! Kapiten Zvezde duplirao prednost "crveno-belih" (VIDEO)

DOMINIRAJU crveno-beli, ponovo je Ivanić strelac, vodi Zvezda početkom drugog poluvreme sa 2:0.

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Igrao se 53.minut kada je Ivanić ponovo bio koban po odbranu Plzenja, odlično se kretao u šesnaestercu, a to je spazio Elšnik koji je maestralnim centaršutem sa levog boka pronašao kapitena koji je sa peterca samo prosledio loptu u mrežu.

Ivanić je i krajem prvog poluvremena na dodavanje Elšnika postigao pogodak, igra maestrealnu utakmicu i najavljuje da bi pod Rijerom mogao biti ključni igrač srpskog šampiona koji je sve bliži plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope.

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