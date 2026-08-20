Fudbal

PONOVO IVANIĆ! Kapiten Zvezde duplirao prednost "crveno-belih" (VIDEO)

Vukašin Miljković

20. 08. 2026. u 21:20

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DOMINIRAJU crveno-beli, ponovo je Ivanić strelac, vodi Zvezda početkom drugog poluvreme sa 2:0.

ПОНОВО ИВАНИЋ! Капитен Звезде дуплирао предност црвено-белих (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Igrao se 53.minut kada je Ivanić ponovo bio koban po odbranu Plzenja, odlično se kretao u šesnaestercu, a to je spazio Elšnik koji je maestralnim centaršutem sa levog boka pronašao kapitena koji je sa peterca samo prosledio loptu u mrežu.

Ivanić je i krajem prvog poluvremena na dodavanje Elšnika postigao pogodak, igra maestrealnu utakmicu i najavljuje da bi pod Rijerom mogao biti ključni igrač srpskog šampiona koji je sve bliži plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope.

Poslednjih pola sauta utakmice možete pratiti na portalu Novosti na OVOM linku.

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