VRAĆA SE PARTIZAN! Demba Sek poravnao rezultat na "Koliseumu"! (VIDEO)
KRILI napadač je iskoristio trenutak nepažnje odbrane Hetafea i pred poluvreme doneo egal Partizanu.
Nije dobro igrao Partizan većim delom prvog poluvremena, bio je u podređenom položaju, zasluženo je gubio, ali je pred sam kraj uspeo da dođe do izjednačenja.
Iskoristili su crno-beli trenutak nepažnje odbrane Hetafea, odigrali su brzu kontru, Že je sjajno progirao Seka koji je povukao loptu do kaznenog prostora i nekarateristično za njega desnom nogao zatresao mrežu.
Na Partizanu je sada da izdrži u drugom delu igre i sa pozitivnim rezultatom dočeka revanš u Beogradu, a lajv prenos drugog poluvremena možete pratiti na portalu Novosti na OVOM linku.
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