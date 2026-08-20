Fudbal

VRAĆA SE PARTIZAN! Demba Sek poravnao rezultat na "Koliseumu"! (VIDEO)

Vukašin Miljković

20. 08. 2026. u 21:50

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KRILI napadač je iskoristio trenutak nepažnje odbrane Hetafea i pred poluvreme doneo egal Partizanu.

ВРАЋА СЕ ПАРТИЗАН! Демба Сек поравнао резултат на Колисеуму! (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nije dobro igrao Partizan većim delom prvog poluvremena, bio je u podređenom položaju, zasluženo je gubio, ali je pred sam kraj uspeo da dođe do izjednačenja.

Iskoristili su crno-beli trenutak nepažnje odbrane Hetafea, odigrali su brzu kontru, Že je sjajno progirao Seka koji je povukao loptu do kaznenog prostora i nekarateristično za njega desnom nogao zatresao mrežu.

Na Partizanu je sada da izdrži u drugom delu igre i sa pozitivnim rezultatom dočeka revanš u Beogradu, a lajv prenos drugog poluvremena možete pratiti na portalu Novosti na OVOM linku.

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