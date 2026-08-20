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RUSKI GENERAL UPOZORAVA IZRAEL: Precenite li svoju snagu, prestaćete da postojite - Cilj je da uvuku SAD i ceo NATO u rat

P. Đurđević

20. 08. 2026. u 19:33

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RUSKI general-potpukovnik Apti Alaudinov upozorio je da bi dalja eskalacija sukoba na Bliskom istoku mogla imati ozbiljne posledice po Izrael, tvrdeći da zemlja rizikuje da „prestane da postoji kao država“ ako preceni svoje vojne mogućnosti.

РУСКИ ГЕНЕРАЛ УПОЗОРАВА ИЗРАЕЛ: Прецените ли своју снагу, престаћете да постојите - Циљ је да увуку САД и цео НАТО у рат

foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Alaudinov, zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Rusije i komandant specijalnih snaga „Ahmat“, rekao je ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS da očekuje nastavak eskalacije, optužujući Izrael da želi da još snažnije uključi SAD i ceo NATO u sukob.

Verujem da je cilj Izraela da što više intenzivira sukob i uvuče u njega SAD i ceo blok NATO-a“, rekao je Alaudinov, dodajući da bi izraelsko rukovodstvo moglo „preceniti svoju snagu i prestati da postoji kao država“.

Njegovo upozorenje dolazi u vreme kada Bliski istok prolazi kroz dugotrajnu bezbednosnu krizu koja je dodatno pogoršana 28. februara, prema pisanju Jenisafaka , kada su SAD i Izrael pokrenuli vazdušne napade na Iran, nakon čega je Teheran odgovorio napadima na Izrael, američke baze i druge ciljeve u regionu.

Sukob je ozbiljno poremetio pomorski saobraćaj kroz strateški važan Ormuski moreuz, jednu od ključnih ruta za globalni transport nafte i drugih energetskih proizvoda, dok su sporovi oko kontrole plovidbe dodatno zakomplikovali pokušaje smirivanja situacije.

(Politika onlajn)

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