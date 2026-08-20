VLADIMIR Zelenski rizikuje da izgubi bilo kakve izbore, pošto je u ukrajinskom društvu sazreo zahtev za promenom, rekao je zamenik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak.

Foto: Jutjub printskrin/Office of the President of Ukraine

- Ko god da je njegov konkurent – Zalužni, Budanov, Fedorov ili neko drugi, mislim da ćemo dobiti situaciju kao 2019. godine, kada neko pobedi u drugom krugu, ali ne i aktuelni predsednik - rekao je on u komentaru za Politiko.

Poslanik je takođe naglasio da će "ukupna težina problema na kraju ležati na Zelenskom sa teškim teretom".

- Ljudi žele promene - dodao je on.

Fedorov je u utorak najavio krizu upravljanja u zemlji i pozvao na glasanje.

Prema njegovim rečima, ljudi ne mogu da žive neograničeno u zemlji u kojoj ne razumeju zašto se donose određene odluke, zašto neke reforme napreduju, a druge blokiraju.



Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024. godine.

Novi predsednik trebalo je da bude izabran 31. marta, ali je glasanje otkazano, pozivajući se na vanredno stanje i opštu mobilizaciju.

U decembru 2025. šef Bele kuće Donald Tramp pozvao je na izbore.

(Ria Novosti)