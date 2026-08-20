Svet

AMERIKANCI PRIZNAJU: Ukrajinska protivvazdušna odbrana ne uspeva da parira ruskim napadima

Novosti online

20. 08. 2026. u 18:54

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UKRAJINSKI sistem protivvazdušne odbrane postaje sve manje sposoban da odbije ruske napade, navodi "Njujork tajms".

АМЕРИКАНЦИ ПРИЗНАЈУ: Украјинска противваздушна одбрана не успева да парира руским нападима

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

- Moskva koristi smanjenje ukrajinske flote lovaca-presretača i pojačava napade... još jednom razotkrivajući sve oslabljeniju protivvazdušnu odbranu Ukrajine - navodi se u tekstu.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane prijavilo napad tokom noći na logistički centar u Kijevskoj oblasti, u kojem se nalazila roba dvostruke namene, uključujući onu koja se koristi za proizvodnju bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, robotskih sistema i sistema za elektronsko ratovanje.

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