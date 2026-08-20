AMERIKANCI PRIZNAJU: Ukrajinska protivvazdušna odbrana ne uspeva da parira ruskim napadima
UKRAJINSKI sistem protivvazdušne odbrane postaje sve manje sposoban da odbije ruske napade, navodi "Njujork tajms".
- Moskva koristi smanjenje ukrajinske flote lovaca-presretača i pojačava napade... još jednom razotkrivajući sve oslabljeniju protivvazdušnu odbranu Ukrajine - navodi se u tekstu.
Ranije je rusko Ministarstvo odbrane prijavilo napad tokom noći na logistički centar u Kijevskoj oblasti, u kojem se nalazila roba dvostruke namene, uključujući onu koja se koristi za proizvodnju bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, robotskih sistema i sistema za elektronsko ratovanje.
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