Svet

UKRAJINCI SE ZALEDE, KAD ČUJU REČ VARJAG: Ruska brigada raznela ukrajinsko utvrđenje, izveden brutalan minjeviti udar

Симеуновић А. Милош

20. 08. 2026. u 19:05

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POSADE posebne brigade bespilotnih sistema „Varjag“ pogodile su logistički centar, skladište dronova i komandno mesto bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

УКРАЈИНЦИ СЕ ЗАЛЕДЕ, КАД ЧУЈУ РЕЧ ВАРЈАГ: Руска бригада разнела украјинско утврђење, изведен бруталан мињевити удар

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Vojno ministarstvo objavilo je snimke borbenog delovanja posada brigade bespilotnih sistema „Varjag“ tokom napada na objekte u dubokoj pozadini ukrajinskih snaga, prenose RIA Novosti.

- Posade udarnih bespilotnih letelica... ’Varjag’ pogodile su logistički centar, skladište bespilotnih letelica i komandno mesto BPL - navodi se u opisu snimka.

Kako je dodato u saopštenju, pogođeni su i objekti železničkog saobraćaja, rafinerija nafte, kao i gasne distributivne i gasne stanice koje su korišćene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

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