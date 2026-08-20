POSADE posebne brigade bespilotnih sistema „Varjag“ pogodile su logistički centar, skladište dronova i komandno mesto bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Vojno ministarstvo objavilo je snimke borbenog delovanja posada brigade bespilotnih sistema „Varjag“ tokom napada na objekte u dubokoj pozadini ukrajinskih snaga, prenose RIA Novosti.

- Posade udarnih bespilotnih letelica... ’Varjag’ pogodile su logistički centar, skladište bespilotnih letelica i komandno mesto BPL - navodi se u opisu snimka.

Kako je dodato u saopštenju, pogođeni su i objekti železničkog saobraćaja, rafinerija nafte, kao i gasne distributivne i gasne stanice koje su korišćene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.