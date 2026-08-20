UKRAJINCI SE ZALEDE, KAD ČUJU REČ VARJAG: Ruska brigada raznela ukrajinsko utvrđenje, izveden brutalan minjeviti udar
POSADE posebne brigade bespilotnih sistema „Varjag“ pogodile su logistički centar, skladište dronova i komandno mesto bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Vojno ministarstvo objavilo je snimke borbenog delovanja posada brigade bespilotnih sistema „Varjag“ tokom napada na objekte u dubokoj pozadini ukrajinskih snaga, prenose RIA Novosti.
- Posade udarnih bespilotnih letelica... ’Varjag’ pogodile su logistički centar, skladište bespilotnih letelica i komandno mesto BPL - navodi se u opisu snimka.
Kako je dodato u saopštenju, pogođeni su i objekti železničkog saobraćaja, rafinerija nafte, kao i gasne distributivne i gasne stanice koje su korišćene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
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