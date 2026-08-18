LUKAŠENKO DOBIO NEOBIČAN POKLON: Uručena mu prva automatska puška proizvedena u Belorusiji (FOTO)
PREDSEDNIKU Belorusije, Aleksandru Lukašenku, uručena mu je prva automatska puška u potpunosti proizvedena u Belorusiji, VSK-100B, tokom njegove posete preduzeću "Kidma tek", saznaje Belta.
Lukašenko je posetio kompaniju koja razvija visokotehnološke proizvode vojne i civilne namene, a tom prilikom mu je poklonjena automatska puška VSK-100B.
Uz poklon je priložena pločica sa natpisom: "Ne za rat... Za sigurnost u miru!", preneo je Sputnjik.
Lukašenko je tokom posete istakao potrebu za razvojem borbenog naoružanja sa potpunom lokalizacijom proizvodnje.
Prema navodima Telegram kanala "Pul prvog", belorusko oružje već je uvedeno u naoružanje.
(Tanjug)
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