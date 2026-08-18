LUKAŠENKO DOBIO NEOBIČAN POKLON: Uručena mu prva automatska puška proizvedena u Belorusiji (FOTO)

PREDSEDNIKU Belorusije, Aleksandru Lukašenku, uručena mu je prva automatska puška u potpunosti proizvedena u Belorusiji, VSK-100B, tokom njegove posete preduzeću "Kidma tek", saznaje Belta.

Foto: Printskrin Iks/Actualidad Belarús

Lukašenko je posetio kompaniju koja razvija visokotehnološke proizvode vojne i civilne namene, a tom prilikom mu je poklonjena automatska puška VSK-100B.

Uz poklon je priložena pločica sa natpisom: "Ne za rat... Za sigurnost u miru!", preneo je Sputnjik.

Lukašenko je tokom posete istakao potrebu za razvojem borbenog naoružanja sa potpunom lokalizacijom proizvodnje.

🏭El presidente llegó a la producción de la empresa estatal Kidma Tech.



La empresa se especializa en el desarrollo, producción y venta de productos de alta tecnología para uso militar y civil.



El Aleksandr Lukashenko llamó la atención de los periodistas:

Hilo 👇🏼🇧🇾 pic.twitter.com/EOTgnnXD1i — Actualidad Belarús🇧🇾 (@ActualidadBel) August 18, 2026

Prema navodima Telegram kanala "Pul prvog", belorusko oružje već je uvedeno u naoružanje.

(Tanjug)

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