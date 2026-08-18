Svet

LUKAŠENKO DOBIO NEOBIČAN POKLON: Uručena mu prva automatska puška proizvedena u Belorusiji (FOTO)

T.J.

18. 08. 2026. u 12:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIKU Belorusije, Aleksandru Lukašenku, uručena mu je prva automatska puška u potpunosti proizvedena u Belorusiji, VSK-100B, tokom njegove posete preduzeću "Kidma tek", saznaje Belta.

ЛУКАШЕНКО ДОБИО НЕОБИЧАН ПОКЛОН: Уручена му прва аутоматска пушка произведена у Белорусији (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks/Actualidad Belarús

Lukašenko je posetio kompaniju koja razvija visokotehnološke proizvode vojne i civilne namene, a tom prilikom mu je poklonjena automatska puška VSK-100B.

Uz poklon je priložena pločica sa natpisom: "Ne za rat... Za sigurnost u miru!", preneo je Sputnjik.

Lukašenko je tokom posete istakao potrebu za razvojem borbenog naoružanja sa potpunom lokalizacijom proizvodnje.

Prema navodima Telegram kanala "Pul prvog", belorusko oružje već je uvedeno u naoružanje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Lukašenko se okrenuo protiv Rusije: Mi nismo bili suagresori na Ukrajinu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat