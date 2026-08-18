"NAJVEĆA BOLNICA ZA DECU U JUGOISTOČNOJ EVROPI, NAJMODERNIJE OPREMLJENA": Vučić obišao radove na izgradnji dečije klinike „Tiršova 2“ (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike „Tiršova 2“ i GAK.

Foto: Novosti

Vučić započeo obilazak radova na gradnji Tiršove 2.

Predsedniku je saopšteno da će u Tiršovoj 2 biti najmodernija dijagnostika na jednom mestu, te da će imati sterilne sobe za pacijente sa opekotinama, za razliku od Tiršove 1.

- Svaka soba ima kupatilo, maksimalno 2 kreveta. Preko 500 ležajeva.

Predsednik je istakao da nikada u istoriji Beograda ovoliko stvari nije urađeno.

Foto: Novosti

- Vrednost investicije je 50 miliona, odmah da znate. Posle toga nam ostaje da uradimo i onkološku i endokrinologiju.

Istakao je da je zadovoljan kako idu radovi čim se ne kasni.

- Sad nema nazad, sada morate da završite. Ima 65 hiljada kvadrata za decu, za svu decu Srbije i svih regiona Srbije. Šta ćete lepše kada vidite porodilište malopre i sada vidite Tiršovu 2, najveću bolnlicu za decu u jugoistočnoj Evrpi. Najmodernije opremljenu.

Istakao je da je srećan i što situacija sa lekovima ide dobro.

Predsedniku je saopšteno da je bilo problema u Užicama zbog raspisivanja tendera, ali je i to rešeno.

- Mnogo je važno to i ljudi su veoma zadovoljni. Juče ih je bilo 1925 koji su predali recepte za te nove lekove. Danas će ih biti bar trostruko više.

Istakao je da inovativni lekovi za kancer stižu u oktobru.

- To će da bude i za kancer dojke i za rak pluća i za jetru i bešiku. Stižu najbolji i najinovativniji lekovi na svetu. Ne može uvek da spase ali u jednom značajnom procentu će spašavati živote ljudi.

Predsednik je istakao da kad se završe svi ovi radovi krenuće se na rad na velikoj onkološkoj klinici.

- Zato sam rekao za Domove zdravlja, dajte da vidimo da ih okrečimo sve. Da bar ljudima bude čisto kada uđu unutra. Ne mora uvek da bude nova stolarija, ali dajte da bude čisto.

Predsednik se potom ponovo osvrnuo na zavreštak radove Tiršove 2.

- Znači rok je do maja, a vi biste to trebali do Vidovdana da završite'? Zamislite da se za Vidovdan uđe u bolnicu.

Izjave predsednika Vučića nakon obilaska Tiršove 2

- Mnogo sam srećan zbog ogromnog napretka u radovima i u Višegradskoj, u porodilištu, i ovde u Tiršovoj. Ovaj obejkat bi trebalo da se završi do maja, ali da ga završimo do Vidovdana sledeće godine.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Ističe da je divna vest što u prvih šest meseci imamo više dece. Gotovo 887 više dece nego prošle godine.

- Voleo bih da se taj trend potvrdi i u drogoj polovini godine i barem da iamo 1500 dece više ove godine nego prethodne. Nadam se da ćemo ovim da utičemo na majke, barem za 1 ili dva posto da se lakše odlučuju na trudnoću.

- Što se tiče lečenja dece ovde će dobiti najsigurniju zaštitu. Najbolje lekare imamo, najbolje osoblje.Imaćemo najmoderniju i najbolju opremu. Biće najbolja bolnica, ne na zapadnom Balkanu nego u jugoistočnoj Evrpi.

Pitanje novinara

O SPS-ovom izlasku samostalno na izbore i Ružiću

Predsednik je istkaoa da nema prava da se meša u političke odluke drugih stranaka i da ne vidi razlog za neku dramu.

- Želim im svu sreću i mi ćemo se boriti da ih pobedimo. Oni su, što se parlamentarnih izbora tiče, uvek izlazili samostalno. Nije to neka novina i ne vidim zbog čega bismo mi imali nešto protiv.

- Mi nismo tzv, studenstka lista da ljudima zabranjujemo da izlaze na izbore ili da vršimo bilo kakav pritisak. To je demokratska utakmica i svi su dobrodošli.

- Ja nisam saglasan sa vama da je Ružić preuzeo tu partiju, onoliko koliko je imao uticaja pre godinu dana toliki uticaj ima i danas. Ja vodim drugačiju politiku koja je zasnovana na opredeljenjima, principima, sadržaju a ne na tome kako biti na vlasti. Ja ne želim da budem na vlasti a da moram da imam blokaderske principe. Ovo je nama signal da ukoliko želimo da nastavimo važne poslove morati da obezbedimo sami većinu. Dakle, moraćemo da imamo nekih 45 posto glasova samostalno da biste imali pre 125 poslanika u Skupštini. Izvesno je da bismo mogli da računamo na sardnju sa partijom Ištvana Pastora.

O Đokiću i parama koje je zgrnuo

- Za mene je zanimljivije vest pad naših univerziteta i to ne samo na Šangajskoj nego i na još dve liste. Pet milikona dinara za njih je kap u moru. Mogu da žive na državnim jaslama kao pravi paraziti. Oni su pravi paraziti i Đokić i Bojović. Ništa to nije novo, mene brine to ko ih je tu postavio i ko to nije primetio da po sedam sastanaka godišnje uzimaju dva miliona dinara. To je najskuplji sat za nekog na kugli zemaljskoj.

Ističe da je najveći problem pad BU na Šangajskoj listi.

- Mogli ste vi da imate medije u našoj zemlji od N1, Nove S, Danasa, Radara, Blica, neretko i Politike koji će da hvale sve to. Mislite da će neko u svetu da vam nagrađuje nerad? Pa svi znamo da nisu radili ništa. Pa Đokić u svoju kancelariju godinu dana nije ni mogao ni smeo da uđe. Kad je smeo da uđe pobunio se što je policija radila uviđaj zbog ubistva Milice Živković. Nazivali ste Stojana Radenovića, čoveka koji nam je doneo sve da stojimo tako na Šangajskoj listi, vi ste ga nazivali ćacijem, starcem, i ne znam kako sve.

O izjavi Biljane Stojković

- Sramota me je da to komentarišem. Ja verujem da ćemo mi kao ljudi da se ujedinimo. Imate tih ostrašćenih političara sa kojima je to nemoguće. Verujem da će naša pobeda biti ubedljivija od one koji oni očekuju. Već su isplanirali i zeca i ražanj a da ni motku u šumi nisu isekli, a kamoli zeca uhvatili. A to što oni govore šta će da nam rade posle izbora, moja majke je uvek govorilka "sine, prvo skoči pa reci hop".

Predsednik je istakao i da su primanja prosečna u vojsci 147 hiljada. Ističe da nema nikog ispod majora i kapeta sa platom ispod 200.000.

- Znate li kolika su primanja bila kada sam bio ministar odbrane? 45000 dinara.

Za pitanje "Novosti" o sitacije na KiM

- Sve što rade zapadne zemlje na KiM je civilizacijska sramota. Oni u ovom trenutku moraju da opravdaju svoja zlodela iz 1999. godine i 2008. godine. Njih ne interesuje kakav je položaj Srba niti kako je pretučen Nenad Rašković. Albanci su im ispričali kako ga je Srbin pretukao. Naravno da su lagali. Prvi dan su rekli da su te slike strašne, a onda su se zaćutali.

- To oko mosta na Ibru nikada nije bilo moguće da se dozvoli bez saglasnosti srpskih gradonačelnika na severu posebno srpskog gradonačelnika Severne Mitrovice. Danas mogu i to i to radi Turčin, komandant KFOR-a. Ja ću uskoro da pišem Marku Ruteu i ne verujem da će se oglasiti na moje pismo i da će prihvatiti molbu da se to ne čini.

Ističe da nam i to govori neke stvari a to je da je nervoza ušla u njihove redove te da ne znaju kako da primoraju Srbiju da prihvati nezavisno KiM.

- Mi ćemo da gledamo na sve načine kako našem narodu da pomognemo. To je ono što možemo.

- Imao je načelnik Generalštaba vrlo loš razgovor sa komandantom KFOR-a po prvi put, videćemo u kom smeru će to dalje da se razvija.

O Ratku Mladiću

- On je defakto na samrti. Da li je ostalo nedelju ili pet nedelja, svejedno je. Kao što su čekali za Pavkovića da dođe bukvalno do 2 nedelje pred smrt, pa ga pustili u zemlju. Makar da dođe i umre tamo gde je živeo. Ne razumem te principe. To nema veze ni sa njihovim presudama ni sa tim šta ko misli. O generalu Mladiću ima veze samo sa humanim odnosom prema nekom čoveku.

O povećanju plata i penzija i minimalcu

- To ću da vam preciziram tamo u četvrtak. Inače, predlog je dobar za radnike. Nisam siguran za poslodavce, njima ćemo morati mi da pomognemo. I da to najveći deo ide preko poreza i doprinosa koje će država da prihvati na svoj teret. Ne možemo da uništavamo srpske kompanije. Videli ste Matis u Ivanjici, imaju 800 zaposlenih, ako mi svake godine podižemo minimalac oni ne mogu da opstanu. Šta ćemo bez takve fabrike u Ivanjici?

Vučić obišao gradilište GAK

Vučić stigao na gradilište GAK.

Predsednik Vučić je na konstaticiju sa radnicima istakao da svi radovi bi trebalo da se završe do marta 2028. godine.

Radnici su rekli predsedniku da bi radovi mogli da se završe i mnogo ranije.

- To bi bilo fantastično. Onda da imamo jedno uređeno porodilište u Beogradu pre nego što krenemo do Narodnog fronta kojeg selimo na Bežanijsku kosu.

Predsdnik je istakao da je takođe važno i porodilište u Nišu.

Foto: Novosti

Vučić je potom krenuo u obilazak samog gradilišta.

- Znači radite sve, kompletne sobe, za bebe i trudnice? - upitao je Vučić nakon ćega su mu majstori potvrdili da se sve radi.

Predsedniku je saopšteno da je oproma stigla i elektro, i to je gotovo sve na 80 posto i 90 posto.

- Pogledajte samo odavde, ovo je pogleda na Tirošovu 2. Ima skoro 65.000 kvadrata. Izgleda kao svemirski brod - rekao je Vučić.

Predsednik je, posmatrajući radove u GAK-u istakao da će za trudnice biti odmah bolji uslovi.

- Drugu fazu da završimo do marta 2028. godine, a onda smo obnovili sve i napravili modernijiim i drugačijim.

Vučić je istakao da je prošlo gotovo 60 godina od poslednje obnove.

- Konačno ćemo da imamo porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno i lepo i da svaka majka poželi ponovo da doođe.

Istakao je da je radosna vest što Srbija sada ima 887 beba više u odnosu na prošlu godinu.

Foto: Novosti

- Prvi put imamo trend rasta umesto trenda da pada.

Predsdnik je potom odgovorio na pitanje novinarke da je predviđeno 2 porodilje po sobi, a maksimalno tri.

Isttakao je da mora da se radi Klinički centar u Kragujevcu i da se Novi Pazar se već radi, te da Užice moraju da se takođe rade.

Upitao je ministra Lončara koliko se lekara vratilo u Srbiju ističući da je taj broj oko 400.

- Sve više se ljudi vraća. Ja vidim kako to ide iz Austrije i Nemačke. Imate ljude koji su ulagali u fizičke biznise koji im se nisu isplatili, te taj novac hoće da ulažu u Srbiji. - rekao je Vučić.