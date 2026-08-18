FAVORITI NA VISINI ZADATKA: Zverev, Fis i Menšik u osmini finala Sinsinatija
SINOĆ su nosioci opravdali uloge favorita u Sinsinatiju.
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Mastersa u Sinsinatiju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Francuza Terensa Atmana 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
Meč je trajao dva sata i devet minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Atman nalazi na 45. mestu ATP liste.
Nemački teniser će u osmini finala Mastersa u Sinsinatiju igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je u trećem kolu bio bolji od Adolfa Danijela Valjeha iz Paragvaja 3:6, 6:3, 6:4.
Zverev će na narednoj ATP listi, koja će biti objavljena 24. avgusta, i zvanično preuzeti drugo mesto od Španca Karlosa Alkaraza, bez obzira na svoj rezultat na Mastersu u Sinsinatiju.
Plasman u osminu finala izborio je i Francuz Artur Fis, koji je u trećem kolu nadigrao Čeha Jiržija Lehečku 6:1, 6:7 (7:9), 6:3. Rival Fisu u osmini finala biće Australijanac Aleks de Minor.
Češki teniser Jakub Menšik se takođe plasirao u osminu finala Mastersa u Sinsinatiju pošto je danas pobedio Australijanca Rinkija Hidžikatu 6:3, 6:4. Menšik će u osmini finala igrati protiv Argentinca Tijaga Agustina Tirantea.
Australijanac Kristofer O'Konel plasirao se u osminu finala pošto mu je zbog povrede meč trećeg kola predao Brazilac Žoao Fonseka. O'Konel će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Amerikanca Tejlora Frica i Španca Danijela Meride Agilara.
Masters u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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