NESTLE GUBI KOMPANIJE U RUSIJI? Lokalna kompanija traži da se stave pod prvremenu državnu upravu

ŠVAJCARSKI prehrambeni gigant Nestle bi mogao da izgubi kontrolu nad pet svojih kompanija u Rusiji, nakon što je lokalna kompanija za logistiku navodno zatražila od ruskog predsednika Vladimira Putina da te firme stavi pod privremenu državnu upravu, piše danas ruski list Komersant.

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

Kako se navodi, takva odluka mogla bi da bude prvi korak ka promeni vlasništva, a ruska vlada bi zahtev trebalo da razmotri do kraja godine.

Nestle je saopštio da ga ruske vlasti za sada nisu kontaktirale i da njegove fabrike i kancelarije nastavljaju da rade.

Švajcarska kompanija je navela i da ispunjava svoje obaveze i da trenutno ne planira povlačenje iz Rusije, prenosi portal Svis info.

Portal podseća na slične sudbine zapadnih kompanija u Rusiji.

Vlast u Kremlju je 2023. stavila poslovanje francuskog Danona pod privremenu državnu upravu, a kompanija je 2024. prodala ruski biznis za oko 180 miliona evra, uz ukupan gubitak od oko 1,2 milijarde evra.

Slično je prošao i Karlsberg, dok je Hajneken rusku podružnicu prodao za simboličan jedan evro, uz gubitak od oko 300 miliona evra.

Analitičari banke Džej-PI Morgan ocenjuju da bi Nestle mogao da izgubi ruski biznis koji čini oko dva odsto njegovoh prihoda, dok bi eventalna prinudna prinudna prodaja uz mali prihod mogla da smanji zaradu po akciji kompanije za tri do četiri odsto.

(Tanjug)

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