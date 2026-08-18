TRAGEDIJA! Umro Andrija Đokić, hitno prekinuto prvenstvo Srbije
Vest koja je potresla čitavu sportsku javnost stigla je iz Kovilova.
Trinaestogodišnji Andrija Đokić preminuo je od posledica teškog pada tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona, prenosi "Sportal".
Mladi takmičar je nakon nesreće hitno prevezen u Urgentni centar, ali lekari, nažalost, nisu uspeli da mu spasu život.
Tragedija se dogodila u subotu, 15. avgusta, tokom trećeg dana takmičenja. Nakon nesreće, nastavak prvenstva je otkazan, a Savez za konjički sport Srbije oglasio se povodom nezapamćenog gubitka:
- Reči su nemoćne pred bolom zbog ogromne tragedije koja se dogodila u subotu, 15. avgusta, kada je naš mladi takmičar izgubio život tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona u Kovilovu. Šok, tišina i bol zbog nenadoknadivog gubitka koji osećaju njegova majka, porodica, prijatelji, treneri, kolege takmičari, čitava konjička zajednica i svi koji su ga poznavali ne mogu se opisati. Savez za konjički sport Srbije čini sve da bude podrška i oslonac u bolu majci koja je izgubila svoje dete i to je iznad svega naš prioritet", istakao je u saopštenju Savez za konjički sport Srbije i dodao:
- Takmičenje je organizovano uz primenu važećih pravila i propisa, kao i uz obezbeđivanje predviđenih mera za održavanje ove vrste sportskog događaja, uključujući i dežurnu lekarsku ekipu koja je odmah pružila prvu pomoć. U potpunosti sarađujemo sa nadležnim institucijama u utvrđivanju svih okolnosti i stavljamo im na raspolaganje svu dokumentaciju i informacije kojima raspolažemo".
Na kraju se posebno ističe:
- Učinićemo sve da se ime i život našeg anđela nikada ne zaborave".
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