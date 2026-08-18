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TRAGEDIJA! Umro Andrija Đokić, hitno prekinuto prvenstvo Srbije

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18. 08. 2026. u 07:00 >> 07:07

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Vest koja je potresla čitavu sportsku javnost stigla je iz Kovilova.

ТРАГЕДИЈА! Умро Андрија Ђокић, хитно прекинуто првенство Србије

Foto: Novosti

Trinaestogodišnji Andrija Đokić preminuo je od posledica teškog pada tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona, prenosi "Sportal".

Mladi takmičar je nakon nesreće hitno prevezen u Urgentni centar, ali lekari, nažalost, nisu uspeli da mu spasu život.

Tragedija se dogodila u subotu, 15. avgusta, tokom trećeg dana takmičenja. Nakon nesreće, nastavak prvenstva je otkazan, a Savez za konjički sport Srbije oglasio se povodom nezapamćenog gubitka:

- Reči su nemoćne pred bolom zbog ogromne tragedije koja se dogodila u subotu, 15. avgusta, kada je naš mladi takmičar izgubio život tokom Otvorenog prvenstva Srbije u preskakanju prepona u Kovilovu. Šok, tišina i bol zbog nenadoknadivog gubitka koji osećaju njegova majka, porodica, prijatelji, treneri, kolege takmičari, čitava konjička zajednica i svi koji su ga poznavali ne mogu se opisati. Savez za konjički sport Srbije čini sve da bude podrška i oslonac u bolu majci koja je izgubila svoje dete i to je iznad svega naš prioritet", istakao je u saopštenju Savez za konjički sport Srbije i dodao:

- Takmičenje je organizovano uz primenu važećih pravila i propisa, kao i uz obezbeđivanje predviđenih mera za održavanje ove vrste sportskog događaja, uključujući i dežurnu lekarsku ekipu koja je odmah pružila prvu pomoć. U potpunosti sarađujemo sa nadležnim institucijama u utvrđivanju svih okolnosti i stavljamo im na raspolaganje svu dokumentaciju i informacije kojima raspolažemo".

Na kraju se posebno ističe:

- Učinićemo sve da se ime i život našeg anđela nikada ne zaborave".

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