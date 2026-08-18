Politika

ŠEŠELJ O STRAVIČNOM UBISTVU: Država je zaključila da to ne sme da dozvoli

Novosti online

18. 08. 2026. u 15:58

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PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj je izjavio da je država ubila prvu ženu kralja Čarlsa III princezu Dajanu jer je vodila ljubav sa Arapinom.

ШЕШЕЉ О СТРАВИЧНОМ УБИСТВУ: Држава је закључила да то не сме да дозволи

Foto: N. Skenderija

- Država je zaključila da ne sme da dozvoli da neko iz kraljevske kuće ima potomke Arape, a onda se desilo da mlađi sin kralja Čarlsa III oženi crnkinju i deca su crne puti. To je bio veliki skandal u Engleskoj - izjavio je Šešelj za Kurir TV.

Šešelj je upozorio da je u monarhijama monarh iznad svakog zakona.

- On ne može da odgovara, već može pred snagom javnosti da bude nateran na ostavku. Demokratija je najviše napredovala u Danskoj kad je kralj bio Frederik IX. Znate zašto? Zato što je on bio potpuno lud i nije ga interesovala državna vlast i demokratija je cvetala - izjavio je predsednik SRS.

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