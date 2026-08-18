ŠEŠELJ O STRAVIČNOM UBISTVU: Država je zaključila da to ne sme da dozvoli

PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj je izjavio da je država ubila prvu ženu kralja Čarlsa III princezu Dajanu jer je vodila ljubav sa Arapinom.

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- Država je zaključila da ne sme da dozvoli da neko iz kraljevske kuće ima potomke Arape, a onda se desilo da mlađi sin kralja Čarlsa III oženi crnkinju i deca su crne puti. To je bio veliki skandal u Engleskoj - izjavio je Šešelj za Kurir TV.

Šešelj je upozorio da je u monarhijama monarh iznad svakog zakona.

- On ne može da odgovara, već može pred snagom javnosti da bude nateran na ostavku. Demokratija je najviše napredovala u Danskoj kad je kralj bio Frederik IX. Znate zašto? Zato što je on bio potpuno lud i nije ga interesovala državna vlast i demokratija je cvetala - izjavio je predsednik SRS.