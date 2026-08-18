ŠOKANTAN OBRT POSLE INCIDENTA U MAKARSKOJ Psihijatar iz Mostara koji je vređao Sarajlije već tri godine nema licencu

LEKARSKA komora Hercegovačko-neretvanskog kantona oglasila se povodom navoda koji su se poslednjih dana pojavili u medijima i na društvenim mrežama, a odnose se na profesora i psihijatra Dragana Babića i neprimereno ponašanje i vređanje ljudi na osnovu njihove nacionalnosti, piše Crna-Hronika.

Foto: Printskrin Jutjub/Radiotelevizija Herceg-Bosne

Komora je jasno navela da ponašanje koje vređa ljudsko dostojanstvo, podstiče netoleranciju ili diskriminiše ljude na osnovu nacionalne, etičke, verske ili druge pripadnosti nije u skladu sa osnovnim vrednostima medicinske profesije i profesionalnim standardima.

Titlovi u medijima

Naglasili su, međutim, da se odgovornost konkretnog lekara ne može utvrđivati na osnovu medijskih članaka, objava na društvenim mrežama ili pojedinačnih navoda, već tek nakon sprovođenja odgovarajućeg postupka i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

Posebno su značajne informacije koje je Komora objavila o profesionalnom statusu Dragana Babića.

- Uvidom u našu zvaničnu dokumentaciju, utvrđeno je da prof. dr Dragan Babić nema licencu za samostalan rad - licencu od 16. maja 2023. godine zbog statusa penzionera - navedeno je u saopštenju.

Ne obavlja aktivnosti u Hrvatskom narodnom pozorištu

Prema dokumentaciji Komore, Babić takođe ne obavlja zdravstvenu delatnost u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Komora navodi da će, ukoliko ovoj instituciji budu prijavljeni navodi o Babićevom ponašanju, nadležni organi postupiti u skladu sa svojim ovlašćenjima, važećim propisima i pravilima profesionalne etike i deontologije.

- Lekarska komora HNK ostaje posvećena zaštiti dostojanstva pacijenata, građana i zdravstvenih radnika, kao i očuvanju ugleda i integriteta medicinske profesije - rekli su.

Kako je najavljeno, javnost će biti blagovremeno obaveštena o njenom ishodu nakon što se okonča i okonča postupak pred organima Komore. Saopštenje je potpisao predsednik Komore, prim. dr Darko Knežević.

Babić je proglašen krivim na sudu u Hrvatskoj i kažnjen sa 623 evra zbog ponašanja prema građanima tokom dva odvojena događaja na plaži u Makarskoj.

Uvrede na verskoj i nacionalnoj osnovi

Vređao je goste iz Sarajeva, o kojima smo pisali, na verskoj i nacionalnoj osnovi.

U presudi se navodi da je 26. juna rekao D. S.: "Ti si pravi Balija, kakva si imena dao svojoj deci?", a zatim se obratio I.B. rečima: "Razočarao si me. Zašto se družiš sa Balijama? Sarajevo je Teheran".

Takođe je objavljeno da se Babić 6. avgusta obratio IS rečima: "Alo, zdravo, jesu li ovo vaša deca ili unuci? Zašto ne idete u Tursku, gadovi?"

(Dnevni avaz)

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