OBAVLJENA PREDAJA AKREDITIVNIH PISAMA VUČIĆU: Predsednik sa novoimenovanim ambasadorima 5 država o važnim temama (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora pet zemalja - Južne Koreje, Alžira, Kazahstana, Nemačke i Austrije.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

Diplomatske aktivnosti počele su od 9.00 časova u Palati Srbija.

Predsedniku je za početak uručeno akreditivno pisamo od strane Nj.E. Hong Gun Djonga, ambasadora Republike Koreje.

Posle susreta, predsednik se oglasio na društvenim mrežama.

Drugi po redu je bio susrer sa Nj.E. Monsefom Mansria, ambasadorom Narodne Demokratske Republike Alžir.

- Srbija i Alžir dele višedecenijsko prijateljstvo, građeno u važnim istorijskim trenucima i zasnovano na međusobnom poštovanju i razumevanju. Želimo da na tim čvrstim temeljima nastavimo da razvijamo politički dijalog i dodatno unapredimo ekonomsku saradnju, za koju postoji mnogo prostora - istakao je predsednik Vučić.

Potom je usledila predaja od Nj.E. Bolata Imanbajev, ambasadora Republike Kazahstan.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

Predsednik kaže da je zahvalan sam Kazahstanu na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova i podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije.

Četvrta na redu je bila Nj.E. Anke Gizela Holštajn, ambasadorka Savezne Republike Nemačke.

- Nemačka je jedan od naših najvažnijih političkih i ekonomskih partnera, a nemačka ulaganja su motor srpske privrede. Za Srbiju je od velikog značaja da nastavimo redovan dijalog na svim nivoima. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije, daljem jačanju ekonomskih veza i mogućnostima za dodatno unapređenje sveukupne saradnje dve zemlje - naveo je predsednik Vučić u objavi na Instagramu.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

Na kraju ove važne diplomatske ceremonije, pisma predsedniku je predao i Nj.E. Eno Drofenik, ambasador Republike Austrije.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

- Austrija je jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije i jedan od najvećih investitora u našoj zemlji. Sa novoimenovanim ambasadorom Republike Austrije Enom Drofenikom razgovarao sam o daljem jačanju ekonomskih veza, novim ulaganjima i nastavku uspešne saradnje dve zemlje.

Naši odnosi su stabilni i sadržajni, a želimo da dodatno intenziviramo politički dijalog i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Cenimo podršku koju Austrija pruža Srbiji na evropskom putu - naveo je Vučić u svojoj objavi.

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