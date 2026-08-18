Politički majstori sedenja na dve stolice ponovo vešto kalkulišu!
Vučić je podvukao da mu fotelja na prevaru ne treba i da njegova politika ne zavisi od trulih kompromisa, već od onoga što je najbolje za Srbiju
Ivica Dačić i socijalisti ponovo su donei istorijsku odluku - izlaze na izbore potpuno samostalno.
Stari politički majstori sedenja na dve stolice ponovo vešto kalkulišu i traže način da ostanu u igri, ko god bio na vlasti.
Ali odgovor Aleksandra Vučića stigao je brzo, direktno i bez uvijanja!
Predsednik je jasno poručio da se ne plaši političke borbe i da Srpska napredna stranka ide na izbore sa ciljem da pobedi sve - i svi su dobrodošli na crtu!
Ipak, suština je u principima!
Vučić je podvukao da mu fotelja na prevaru ne treba i da njegova politika ne zavisi od trulih kompromisa, već od onoga što je najbolje za Srbiju.
Zato je poruka celoj političkoj sceni više nego jasna: Pomoć nam ne treba, borićemo se sami, a narod će na biralištima reći ko radi za državu, a ko samo čuva svoje pozicije.
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