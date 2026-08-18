ZEMLJOTRES U ITALIJI: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 3,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas područje Oliverija u provinciji Mesina, preneo je danas protal "Lajv Sicilija".
Potres se dogodio na dubini od devet kilometara.
Prvi potres zabeležen je u 8.10 časova, a drugi, gotovo dva sata kasnije, u 10.07 časova.
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