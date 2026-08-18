Svet

ZEMLJOTRES U ITALIJI: Evo gde je bio epicentar

Танјуг

18. 08. 2026. u 11:59

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ZEMLjOTRES jačine 3,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas područje Oliverija u provinciji Mesina, preneo je danas protal "Lajv Sicilija".

ЗЕМЉОТРЕС У ИТАЛИЈИ: Ево где је био епицентар

Foto: Pixabay/Tumisu

Potres se dogodio na dubini od devet kilometara.

Prvi potres zabeležen je u 8.10 časova, a drugi, gotovo dva sata kasnije, u 10.07 časova.

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