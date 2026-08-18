EKSPLODIRAO GLISER: Povređene četiri osobe (VIDEO)

ČETIRI osobe su povređene kada je eksplodirao gliser na plaži Porto Palermo kod mesta Himara u Albaniji.

Foto: Unsplash/Robert Gunnarsson

Gliser je eksplodirao nedaleko od obale, a u pomoć povređenima priskočili su građani koji su prišli čamcu kako bi im pomogli, prenosi albanski Juronjuz.

Dve osobe su sa težim povredama vozilima hitne pomoći prebačene u Tiranu.

Na video snimcima, koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se prvi trenuci nakon incidenta i građani kako prilaze povređenima plivajući i na skuterima, kako bi im pomogli.

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