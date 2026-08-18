EKSPLODIRAO GLISER: Povređene četiri osobe (VIDEO)
ČETIRI osobe su povređene kada je eksplodirao gliser na plaži Porto Palermo kod mesta Himara u Albaniji.
Gliser je eksplodirao nedaleko od obale, a u pomoć povređenima priskočili su građani koji su prišli čamcu kako bi im pomogli, prenosi albanski Juronjuz.
Dve osobe su sa težim povredama vozilima hitne pomoći prebačene u Tiranu.
Na video snimcima, koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se prvi trenuci nakon incidenta i građani kako prilaze povređenima plivajući i na skuterima, kako bi im pomogli.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
CENE PRISTUPAČNE, ALI... Srbin upozorava sve koji planiraju odmor ovde
17. 08. 2026. u 13:52
SREĆAN KRAJ DRAME U ALBANIJI! Pronađen Bogdan (4), dečak na sigurnom!
12. 08. 2026. u 20:16
"TO JE LICEMERNI PRAZAN GOVOR" Starović postavio na mesto Edija Ramu
11. 08. 2026. u 09:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)