Svet

EKSPLODIRAO GLISER: Povređene četiri osobe (VIDEO)

Танјуг

18. 08. 2026. u 12:45

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ČETIRI osobe su povređene kada je eksplodirao gliser na plaži Porto Palermo kod mesta Himara u Albaniji.

ЕКСПЛОДИРАО ГЛИСЕР: Повређене четири особе (ВИДЕО)

Foto: Unsplash/Robert Gunnarsson

Gliser je eksplodirao nedaleko od obale, a u pomoć povređenima priskočili su građani koji su prišli čamcu kako bi im pomogli, prenosi albanski Juronjuz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dve osobe su sa težim povredama vozilima hitne pomoći prebačene u Tiranu.

Na video snimcima, koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se prvi trenuci nakon incidenta i građani kako prilaze povređenima plivajući i na skuterima, kako bi im pomogli.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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