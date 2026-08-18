NOVI SKANDAL U CRNOJ GORI: Meta bila rezidencija ambasadora SAD?

PROPUSTI ANB-a u slučaju hakerskih aktivnosti grupe od preko 50 stranaca, u organizaciji ukrajinske državljanke, dobijaju i elemente međunarodnog obaveštajnog skandala, tvrdi Nebojša Medojević.

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- Naši međunarodni partneri sumnjaju da je ova grupa, koja je imala gostoprimstvo srodnika šefa DPS kartela, osim prevara na berzama obavljala i špijunske aktivnosti, čija je glavna meta bila rezidencija ambasadora SAD, koja se nalazi u neposrednoj blizini! - ističe bivši član skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu.

Dodaje da veze sa šefom DPS kartela ukazuju na organizovani hibridni napad na diplomatske predstavnike SAD u Crnoj Gori.

- Razumljiv je interes vrha DPS kartela, pa samim tim i motiv da prisluškuju rezidenciju ambasadora SAD, imajući u vidu čvrstu rešenost SAD da razbiju DPS kartel i pohapse i osude sve njegove vođe - jasan je on.

Kako objašnjava, imajući u vidu uticaj Đukanovića na upravljanje ANB-om, jasno je i zašto je ANB napravila ozbiljne profesionalne propuste u ovom slučaju.

- Sve je jasno, osim kako su ovi teletabisi došli na vlast i preuzeli upravljanje državom! - poručio je.