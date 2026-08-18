Tenis

KAKAV ŠOK! Janik Siner ne igra na Ju-Es openu

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18. 08. 2026. u 10:15

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IZNENAĐUJUĆE vesti dolaze iz Italije.

КАКАВ ШОК! Јаник Синер не игра на Ју-Ес опену

Photo: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi teniser sveta Janik Siner mogao bi da propusti Otvoreno prvenstvo SAD zbog povrede kolena, javlja "Gazeta delo Sport".

Naime, Siner se u ponedeljak vratio u Torino, gde je počeo oporavak od povrede kolena i održao prvi trening u zatvorenom prostoru i ne oseća se baš najbolje, kako javljaju mediji sa Apenina.

Narednih dana Janik će biti podvrgnut daljim pregledima, nakon čega će biti doneta konačna odluka o njegovom učešću na Otvorenom prvenstvu SAD.

Inače, Sinerov tim ne želi da rizikuje zdravlje svog pulena. Ako testovi ne pokažu da mu je koleno potpuno zdravo, Italijan će propustiti turnir.

Podsećanja radi, petostruki gren slem šampion je van takmičenja od jula zbog povrede kolena.

Otvoreno prvenstvo SAD 2026. godine održaće se u Njujorku od 30. avgusta do 13. septembra.

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