LEGENDA ARSENALA POSTALA SELEKTOR! Slavno ime na klupi učesnika Svetskog prvenstva!
Fudbalski savez Senegala saopštio je danas da je francuski trener Patrik Vijera imenovan za novog selektora seniorske reprezentacije.
Vijera će reprezentaciju Senegala preuzeti od Papa Tjava, koji je dobio otkaz posle ovogodišnjeg Svetskog prvenstva na kojem je Senegal ispao u šesnaestini finala.
"Ovaj strateški izbor predstavlja novi korak u nastojanjima Fudbalskog saveza Senegala da uspostavi vrhunski sistem stručnog rada, koji je u potpunosti usklađen sa sportskim ambicijama naše zemlje", navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Senegala.
Francuski trener je tokom karijere vodio Njujork siti, Nicu, Kristal Palas, Strazbur i Đenovu.
Tokom blistavih igračkih dana, nastupao je za Kan, Milan, Juventus, Inter i Mančester siti.
Vrhunac karijere doživeo je posle odlaska iz tabora roso-nera, kada je prešao u Arsenal i na Hajberiju ostao punih devet godina. Odigrao je čak 279 utakmica i postigao 29 golova, od 1996. do 2005.
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