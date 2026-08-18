LEGENDA ARSENALA POSTALA SELEKTOR! Slavno ime na klupi učesnika Svetskog prvenstva!

Fudbalski savez Senegala saopštio je danas da je francuski trener Patrik Vijera imenovan za novog selektora seniorske reprezentacije.

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Vijera će reprezentaciju Senegala preuzeti od Papa Tjava, koji je dobio otkaz posle ovogodišnjeg Svetskog prvenstva na kojem je Senegal ispao u šesnaestini finala.

"Ovaj strateški izbor predstavlja novi korak u nastojanjima Fudbalskog saveza Senegala da uspostavi vrhunski sistem stručnog rada, koji je u potpunosti usklađen sa sportskim ambicijama naše zemlje", navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Senegala.

Francuski trener je tokom karijere vodio Njujork siti, Nicu, Kristal Palas, Strazbur i Đenovu.

🚨🇸🇳 Patrick Vieira signs in as new Senegal national team head coach, agreement confirmed.



He’s set to lead the project with immediate effect. pic.twitter.com/Dx3Wdwl2O3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Tokom blistavih igračkih dana, nastupao je za Kan, Milan, Juventus, Inter i Mančester siti.

Vrhunac karijere doživeo je posle odlaska iz tabora roso-nera, kada je prešao u Arsenal i na Hajberiju ostao punih devet godina. Odigrao je čak 279 utakmica i postigao 29 golova, od 1996. do 2005.

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