DETALJAN SPISAK 18 LEKOVA KOJI SU JUČE ZNAČAJNO POJEFTINILI: Vučić ispunio obećanje, država preuzela na sebe i do 70% troškova

U SRBIJI je stupila na snagu trajna mera pojeftinjenja lekova u okviru paketa mera pomoći građanima. Država od sada preuzima i do 70 odsto troškova za 18 novih medikamenata na recept, čime će stotine hiljada pacijenata ostvariti uštedu i do 10.000 dinara mesečno!

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Za ovu meru iz republičkog budžeta izdvojeno je 3,7 milijardi dinara, čime su hroničnim bolesnicima i penzionerima znatno smanjeni troškovi redovne terapije.

Drastičan pad cena lekova

Nova pravila donose drastično niže cene u apotekama za dve ključne grupe lekova:

- 16 lekova protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi): Država preuzima 70% cene leka, dok građani plaćaju preostalih 30%.

Umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata za pacijente sada iznosi od 600 do 1.100 dinara.

- 2 leka za lečenje srčane slabosti: Država pokriva 50% cene. Građani su ove terapije do sada plaćali od 2.500 do 4.500 dinara, dok je nova doplata fiksnih oko 1.700 do 2.200 dinara.

Spisak lekova koji su pojeftinili i cene

Lekovi za lečenje hronične srčane slabosti (Država pokriva 50%, pacijent 50%)

- FORXIGA (dapagliflozin) - pacijent plaća 2.228 RSD

- JARDIANCE (empagliflozin) - pacijent plaća 2.228 RSD

Lekovi protiv zgrušavanja krvi/antikoagulansi (lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije, prevencija moždanog udara i krvih ugrušaka) - država pokriva 70%, pacijent 30%

- BEREVIN (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10 RSD

- DAXANLO (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10 RSD

- ELIQUIS (apiksaban) - pacijent plaća 183,70 - 1.102 RSD

- ENGAP (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- PRADAXA (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 391,30 - 840,10 RSD

- RISAGAL (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RIVAROKSABAN SK (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RIVAROX (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10 RSD

- ROTEAS (edoksaban) - pacijent plaća 1.108,80 RSD

- ROXELANA (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RUFIXALO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- RUNAPLAX (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- TROMBOCEN (rivaroksaban) - pacijent plaća 634,40 RSD

- XANIRVA (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10 RSD

- XARELTO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

- XERDOXO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD

Lekovi koji se dobijaju isključivo na recept

Reč je o lekovima koji se dobijaju isključivo na recept, a cene dve grupe lekova značajno su snižene. Predsednik Vučić je naglasio da je reč o najvažnijim lekovima koji "znače život za ljude".

- Kao što smo obećali, lekovi, takozvani koagulanti - oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi, pre svega lekovi protiv izliva krvi u mozak, protiv šloga - biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažniji među njima je Pradaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1.700 i 6.000 dinara koštati između 600 i 1.100 dinara. Važno je da napomenem da morate da imate recept uz sebe, da odete kod izabranog lekara i da u apoteku dođete sa receptom.

Druga vrsta lekova koja sutra drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti. To su dva leka: pre svega to su Forksiga i Žardijas ili Đardijans, kako god vam je lakše da izgovorite, i ti lekovi su do sada bili 2.500 do 4.500 dinara, sutra će koštati oko 700 dinara. Ponavljam, samo je važno da ponesete recept sa sobom.

I ono što je meni najvažnije, to je da kažem da su ovo stvari koje spašavaju glavu, spašavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili — da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju i za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu.

I hvala svima koji su verovali u nas. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti sa dobrim vestima - ne samo za penzionere, već rekao bih za sve građane naše zemlje - poručio je predsednik Vučić.

(Kurir)

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