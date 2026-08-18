DETALJAN SPISAK 18 LEKOVA KOJI SU JUČE ZNAČAJNO POJEFTINILI: Vučić ispunio obećanje, država preuzela na sebe i do 70% troškova
U SRBIJI je stupila na snagu trajna mera pojeftinjenja lekova u okviru paketa mera pomoći građanima. Država od sada preuzima i do 70 odsto troškova za 18 novih medikamenata na recept, čime će stotine hiljada pacijenata ostvariti uštedu i do 10.000 dinara mesečno!
Za ovu meru iz republičkog budžeta izdvojeno je 3,7 milijardi dinara, čime su hroničnim bolesnicima i penzionerima znatno smanjeni troškovi redovne terapije.
Drastičan pad cena lekova
Nova pravila donose drastično niže cene u apotekama za dve ključne grupe lekova:
- 16 lekova protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi): Država preuzima 70% cene leka, dok građani plaćaju preostalih 30%.
Umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata za pacijente sada iznosi od 600 do 1.100 dinara.
- 2 leka za lečenje srčane slabosti: Država pokriva 50% cene. Građani su ove terapije do sada plaćali od 2.500 do 4.500 dinara, dok je nova doplata fiksnih oko 1.700 do 2.200 dinara.
Spisak lekova koji su pojeftinili i cene
Lekovi za lečenje hronične srčane slabosti (Država pokriva 50%, pacijent 50%)
- FORXIGA (dapagliflozin) - pacijent plaća 2.228 RSD
- JARDIANCE (empagliflozin) - pacijent plaća 2.228 RSD
Lekovi protiv zgrušavanja krvi/antikoagulansi (lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije, prevencija moždanog udara i krvih ugrušaka) - država pokriva 70%, pacijent 30%
- BEREVIN (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10 RSD
- DAXANLO (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10 RSD
- ELIQUIS (apiksaban) - pacijent plaća 183,70 - 1.102 RSD
- ENGAP (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
- PRADAXA (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 391,30 - 840,10 RSD
- RISAGAL (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
- RIVAROKSABAN SK (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
- RIVAROX (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10 RSD
- ROTEAS (edoksaban) - pacijent plaća 1.108,80 RSD
- ROXELANA (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
- RUFIXALO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
- RUNAPLAX (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
- TROMBOCEN (rivaroksaban) - pacijent plaća 634,40 RSD
- XANIRVA (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10 RSD
- XARELTO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
- XERDOXO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10 RSD
Lekovi koji se dobijaju isključivo na recept
Reč je o lekovima koji se dobijaju isključivo na recept, a cene dve grupe lekova značajno su snižene. Predsednik Vučić je naglasio da je reč o najvažnijim lekovima koji "znače život za ljude".
- Kao što smo obećali, lekovi, takozvani koagulanti - oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi, pre svega lekovi protiv izliva krvi u mozak, protiv šloga - biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažniji među njima je Pradaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1.700 i 6.000 dinara koštati između 600 i 1.100 dinara. Važno je da napomenem da morate da imate recept uz sebe, da odete kod izabranog lekara i da u apoteku dođete sa receptom.
Druga vrsta lekova koja sutra drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti. To su dva leka: pre svega to su Forksiga i Žardijas ili Đardijans, kako god vam je lakše da izgovorite, i ti lekovi su do sada bili 2.500 do 4.500 dinara, sutra će koštati oko 700 dinara. Ponavljam, samo je važno da ponesete recept sa sobom.
I ono što je meni najvažnije, to je da kažem da su ovo stvari koje spašavaju glavu, spašavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili — da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju i za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu.
I hvala svima koji su verovali u nas. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti sa dobrim vestima - ne samo za penzionere, već rekao bih za sve građane naše zemlje - poručio je predsednik Vučić.
(Kurir)
BONUS VIDEO: Vučić rešava probleme naroda u Prijepolju
Preporučujemo
FATMACEUT OBJASNO: Ljudi to moraju da znaju o lekovima
17. 08. 2026. u 21:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)