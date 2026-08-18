VOJVODINA DOVELA NOVO POJAČANJE: Đorđić se vratio u Novi Sad, ali ide na pozajmicu
Ostaće u Mačvi do kraja jeseni
Fudbalski klub Vojvodina nastavio je sa angažovanjem talentovanih domaćih igrača, a najnovije pojačanje novosadske „stare dame“ je Đorđe Đorđić. Kako je zvanično saopšteno iz kluba, 21-godišnji krilni fudbaler dolazi iz redova šabačke Mačve, ali će u matičnom klubu ostati na pozajmici do kraja jesenjeg dela sezone.
Zanimljivo je da za Đorđića dolazak u Novi Sad predstavlja svojevrsni povratak kući. On je još 2017. godine, kao talenat kojeg su zapazili skauti omladinske škole Vojvodine, nastupao za ovaj klub na prestižnom turniru u Barseloni.
- Kao da je sudbina ponovo povezala mene i Vojvodinu. Dolazak u ovakav klub, sa ovakvim uslovima, za mene je ostvarenje dečačkog sna. Ovo je samo dodatna motivacija da se dokazujem na svakom treningu - izjavio je Đorđić nakon potpisivanja ugovora.
Mladi fudbaler, koji je prve korake napravio sa šest godina, ističe da su mu najjači aduti tehnika i igra sa loptom, dok je svestan da mora raditi na segmentima igre bez lopte. U svlačionici Vojvodine sačekaće ga poznata lica poput Matije Gočmanca, sa kojim je igrao u Šapcu, i Petra Sukačeva.
- Vojvodina kao klub uvek mora da ima najviše ciljeve. Verujem da ću se brzo uklopiti u sistem, jer dolazim iz sredine gde se takođe neguje lokal-patriotizam i velika privrženost klubu - dodao je novi igrač Novosađana.
Đorđić se osvrnuo i na aktuelnu situaciju u domaćem fudbalu, podržavajući promenu formata takmičenja.
- Dobar je potez što se liga smanjuje jer se time povećava koncentracija kvaliteta. Prvenstvo je uzbudljivo, ima mnogo dobrih ekipa i radujem se izazovima koji nas očekuju u budućnosti - zaključio je Đorđić.
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