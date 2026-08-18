Tenis

ŠOKANTNA TEORIJA NOVINARA O ĐOKOVIĆU: "Novak pati od posledica korone jer se nije vakcinisao"

М.М.

18. 08. 2026. u 11:06 >> 13:07

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Čarls Artur smatra da su na "naplatu" došla dva pozitivna testa iz 2020. i 2021. godine

ШОКАНТНА ТЕОРИЈА НОВИНАРА О ЂОКОВИЋУ: Новак пати од последица короне јер се није вакцинисао

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Rana eliminacija Novaka Đokovića sa Mastersa u Sinsinatiju od Argentinca Tijaga Agustina Tirantea nije ostala samo u domenu sportskog iznenađenja pošto su u međuvremenu uključene određene "teorije zavere".

Glavnu prašinu podigao je poznati novinar Čarls Artur, koji je u ponedeljak izneo teoriju da su Novakovi fizički problemi direktna posledica "dugog kovida" i njegove odluke da se ne vakciniše.

Dok je Novak svoj pad snage i mučninu na terenu pripisao hroničnim problemima koji se pogoršavaju na vlazi, Artur je putem društvene mreže "X" ponudio potpuno drugačiju dijagnozu.

Mnogi se pitaju da li bi ovo mogao biti "dugi kovid" ili jednostavno post-kovid efekti. Novak je dva puta bio pozitivan na virus (u junu 2020. i decembru 2021.). Čak i za nekoga ko je neverovatno fit kao on, postepena akumulacija oštećenja od virusa mogla bi biti ključni faktor – napisao je Artur, direktno ciljajući na činjenicu da je Srbin ostao dosledan svom stavu o vakcinaciji.

Ove spekulacije dolaze nakon što je sam Đoković, vidno iscrpljen posle poraza u tri seta, pokušao da objasni javnosti šta se dogodilo sa njegovim telom.

Reč je o zdravstvenom stanju sa kojim se nosim već dugo. Simptomi postaju nesnošljivi kada su vlažnost i vrućina velike. Znao sam da će biti tako, ali stres i važnost meča su učinili svoje – izjavio je Novak.
 

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