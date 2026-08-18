ŠOKANTNA TEORIJA NOVINARA O ĐOKOVIĆU: "Novak pati od posledica korone jer se nije vakcinisao"
Čarls Artur smatra da su na "naplatu" došla dva pozitivna testa iz 2020. i 2021. godine
Rana eliminacija Novaka Đokovića sa Mastersa u Sinsinatiju od Argentinca Tijaga Agustina Tirantea nije ostala samo u domenu sportskog iznenađenja pošto su u međuvremenu uključene određene "teorije zavere".
Glavnu prašinu podigao je poznati novinar Čarls Artur, koji je u ponedeljak izneo teoriju da su Novakovi fizički problemi direktna posledica "dugog kovida" i njegove odluke da se ne vakciniše.
Dok je Novak svoj pad snage i mučninu na terenu pripisao hroničnim problemima koji se pogoršavaju na vlazi, Artur je putem društvene mreže "X" ponudio potpuno drugačiju dijagnozu.
– Mnogi se pitaju da li bi ovo mogao biti "dugi kovid" ili jednostavno post-kovid efekti. Novak je dva puta bio pozitivan na virus (u junu 2020. i decembru 2021.). Čak i za nekoga ko je neverovatno fit kao on, postepena akumulacija oštećenja od virusa mogla bi biti ključni faktor – napisao je Artur, direktno ciljajući na činjenicu da je Srbin ostao dosledan svom stavu o vakcinaciji.
Ove spekulacije dolaze nakon što je sam Đoković, vidno iscrpljen posle poraza u tri seta, pokušao da objasni javnosti šta se dogodilo sa njegovim telom.
– Reč je o zdravstvenom stanju sa kojim se nosim već dugo. Simptomi postaju nesnošljivi kada su vlažnost i vrućina velike. Znao sam da će biti tako, ali stres i važnost meča su učinili svoje – izjavio je Novak.
Preporučujemo
HOĆE LI ZVEZDA PRODATI BADžA? Crveno-beli dobili ponudu za otpisanog fudbalera
18. 08. 2026. u 13:24
OGLASILI SE IZ CRVENE ZVEZDE! Šampion Srbije spremio iznenađenje za navijače pred Plzenj
18. 08. 2026. u 13:00
MARKO NIKOLIĆ JASAN: "Želimo plasman u Ligu šampiona!"
18. 08. 2026. u 12:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.
18. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)