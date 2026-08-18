TAKSI PREVOZ U SRBIJI: Menjaju se pravila - Pre početka vožnje, znaće se odmah jedna stvar!

PUTNICI bi pre početka vožnje mogli da znaju konačnu cenu, dok Nacrt zakona detaljnije uređuje i rad taksi aplikacija.

Foto: Goran Bogicevic / Alamy / Profimedia

Način na koji građani naručuju i plaćaju taksi u Srbiji mogao bi uskoro da bude promenjen. Nacrt novog Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju predviđa niz novina, a među najvažnijima za putnike je mogućnost da se cena vožnje naručene preko elektronske platforme razlikuje od cene propisane lokalnom taksi tarifom.

Javna rasprava o Nacrtu zakona traje do 2. septembra, što znači da predložena pravila još nisu konačna.

Ukoliko budu usvojena, putnici bi pre početka vožnje mogli da znaju koliko će ih vožnja koštati, dok bi ugovorena cena preko elektronske platforme, pod određenim uslovima, mogla da bude do 20 odsto niža ili do 30 odsto viša od propisane cene, piše eKapija.

Šta se menja kod taksi vožnje?

Prema važećem sistemu, cena taksi prevoza vezana je za tarifu koju određuje lokalna samouprava, a obračun se vrši pomoću taksimetra.

Međutim, razvoj aplikacija za naručivanje prevoza doneo je drugačiji način ugovaranja vožnje.

Putnik danas preko aplikacije može da dobije informaciju o ceni pre nego što uđe u vozilo. Novi Nacrt zakona pokušava da preciznije uredi upravo takav način ugovaranja prevoza.

Cena bi morala da bude poznata putniku pre početka vožnje, ali platforme ne bi mogle potpuno slobodno da određuju koliko će prevoz koštati.

Cena bi mogla da bude 20 odsto niža ili 30 odsto viša

Najviše pažnje privlači odredba koja se odnosi na ugovorenu cenu vožnje preko elektronskih platformi.

Prema predloženom članu 119, cena bi mogla da odstupa od propisane taksi tarife:

do 20 odsto naniže

do 30 odsto naviše

To praktično znači da bi ista relacija, u zavisnosti od načina ugovaranja i uslova predviđenih zakonom, mogla da ima drugačiju cenu.

Upravo zbog toga predstavnici taksi prevoznika ovo rešenje vide kao oblik dinamičkog formiranja cena.

Zašto se taksisti protive?

U Strukovnom udruženju taksi preduzetnika SITAB smatraju da bi mogućnost promene cene mogla da dovede do situacije u kojoj putnici tokom perioda povećane potražnje plaćaju skuplje vožnje.

Kao primer navode situacije poput špica, kiše ili snega, kada bi cena mogla da bude viša.

Predstavnici udruženja smatraju da bi takav sistem mogao da ugrozi dosadašnji model obračuna i praktično umanji značaj taksimetra.

Najvažnije: putnik bi cenu trebalo da zna unapred

Za korisnike aplikacija jedna od najvažnijih novina jeste upravo transparentnost cene.

Ako naručujete vožnju preko elektronske platforme, prema predloženom rešenju trebalo bi da znate cenu pre nego što vožnja počne.

To znači da bi putnik imao mogućnost da pre prihvatanja vožnje vidi koliko će platiti.

Ipak, cena ne bi mogla da bude potpuno proizvoljna, već bi morala da bude formirana u skladu sa pravilima koja predviđa novi zakon.

Aplikacije dobijaju jasnija pravila

Novi propis ne uređuje samo cenu.

Poseban deo odnosi se na elektronske platforme koje povezuju putnike i taksi prevoznike.

Platforma prema predlogu zakona ne bi bila taksi prevoznik, već posrednik između putnika i prevoznika.

Zbog toga bi operator morao da proverava da li prevoznik poseduje odgovarajuće odobrenje, kao i da li vozač ima potrebnu taksi dozvolu.

Ako prevoznik ili vozač prestanu da ispunjavaju zakonske uslove, platforma bi morala da prekine posredovanje.

Predviđeno je i da operator elektronske platforme bude registrovan u Srbiji.

Novi zakon ne odnosi se samo na taksi

Iako je način formiranja taksi cene najzanimljiviji putnicima, Nacrt zakona donosi mnogo šire promene.

Njime se uređuju i:

autobuski prevoz,

licence za prevoznike,

uslovi za obavljanje prevoza,

rad elektronskih platformi,

međumesni prevoz,

uslovi za odgovorna lica u prevozu.

Jedna od novina odnosi se i na mogućnost da više lokalnih samouprava zajednički organizuje međumesni prevoz.

To bi posebno moglo da bude značajno za ruralna i slabije povezana područja u kojima pojedinačne lokalne samouprave teško mogu same da obezbede dovoljno linija.

Moguće i zajedničko organizovanje prevoza

Predloženo je da dve ili više lokalnih samouprava sa teritorije istog upravnog okruga mogu zajedno da organizuju međumesni prevoz kao uslugu od opšteg ekonomskog interesa.

Ideja je da se bolje odgovori na potrebe stanovnika, posebno kada tržište samo ne može da obezbedi dovoljan broj polazaka ili prihvatljivu cenu prevoza.

U takvim slučajevima lokalne vlasti bi, na osnovu saobraćajne i ekonomske analize, mogle da definišu obavezu javne usluge i ugovore je sa prevoznikom.

Iskustvo bi moglo da bude važno za licence

Promene su predviđene i kod uslova za dobijanje i zadržavanje licenci.

Kod osobe odgovorne za prevoz, pored polaganja odgovarajućeg ispita, predviđa se mogućnost priznavanja prethodno stečenog radnog iskustva.

Obrazloženje predloga je da postoje ljudi koji su godinama radili u organizaciji i upravljanju prevozom, ali nemaju formalni sertifikat profesionalne kompetentnosti.

Novi sistem bi trebalo da uzme u obzir i takvo iskustvo.

Pravila još nisu konačna

Iako je Nacrt već izazvao pažnju, posebno zbog mogućnosti drugačijeg formiranja cene taksi vožnje, pravila još nisu usvojena.

Javna rasprava traje do 2. septembra, nakon čega slede dalji koraci u proceduri donošenja zakona.

Za građane je najvažnija potencijalna promena jasna: ako novi model bude usvojen, kod vožnje ugovorene preko elektronske platforme cena bi trebalo da bude poznata unapred, ali bi pod propisanim uslovima mogla da bude do 20 odsto niža ili do 30 odsto viša od propisane tarife.

(BizPortal)