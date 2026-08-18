NOVI ZEMLJOTRES JAČINE 4,7 POGODIO GRANADU: Tri osobe povređene (VIDEO)
ZEMLjOTRES jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Granadu, pri čemu su tri osobe lakše povređene, a jedna od njih je hospitalizovana.
Nacionalni geografski institut (IGN) registrovao je zemljotres nešto posle 10.30 časova, sa epicentrom u opštini Gohar, u blizini Aljendina, na maloj dubini, preneo je Pais.
Zemljotres je pratilo nekoliko naknadnih potresa, uključujući više njih jačine četiri ili više stepeni Rihterove skale.
Zbog zemljotresa i naknadnih potresa metro Granade smanjio je brzinu vozova na 30 kilometara na sat, a policija je pozvala građane da ostanu mirni i izbegavaju zadržavanje u blizini zgrada zbog opasnosti od pada krhotina.
Uprava Alhambre preventivno je evakuisala Nasridske palate i Alkazabu i obustavila posete tim lokalitetima dok se procenjuje situacija.
Pokrajinsko veće Granade takođe je preventivno zatvorilo svoje administrativne zgrade, muzeje i sportski kompleks za javnost.
(Tanjug)
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