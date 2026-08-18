NOVI ZEMLJOTRES JAČINE 4,7 POGODIO GRANADU: Tri osobe povređene (VIDEO)

ZEMLjOTRES jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Granadu, pri čemu su tri osobe lakše povređene, a jedna od njih je hospitalizovana.

Foto: Printskrin Iks/MeteoÁvila

Nacionalni geografski institut (IGN) registrovao je zemljotres nešto posle 10.30 časova, sa epicentrom u opštini Gohar, u blizini Aljendina, na maloj dubini, preneo je Pais.

Zemljotres je pratilo nekoliko naknadnih potresa, uključujući više njih jačine četiri ili više stepeni Rihterove skale.

Zbog zemljotresa i naknadnih potresa metro Granade smanjio je brzinu vozova na 30 kilometara na sat, a policija je pozvala građane da ostanu mirni i izbegavaju zadržavanje u blizini zgrada zbog opasnosti od pada krhotina.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

Uprava Alhambre preventivno je evakuisala Nasridske palate i Alkazabu i obustavila posete tim lokalitetima dok se procenjuje situacija.

Pokrajinsko veće Granade takođe je preventivno zatvorilo svoje administrativne zgrade, muzeje i sportski kompleks za javnost.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: POSLE ZEMLjOTRESA- KATAKLIZMA! Nezapamćeno nevreme pogodilo Nikšić